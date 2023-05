ECO Canada annonce un nouveau programme d'emploi pour les jeunes professionnels





CALGARY, Alberta, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada annonce que le programme de développement de l'employabilité en environnement (DEE) est maintenant ouvert. Ce programme est un volet du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada, qui vise à aider les jeunes qui ont rencontré des difficultés à accéder au marché du travail et à acquérir des compétences pour trouver un emploi stable.



Étant donné que près de 30 p. cent de la main-d'oeuvre actuelle devrait partir en retraite au cours de la prochaine décennie, il est de plus en plus nécessaire d'attirer de nouveaux talents, dont de jeunes professionnels et des membres de groupes en quête d'équité. D'ici 2025, on s'attend à ce que plus de 170?000 emplois soient à pourvoir dans le secteur de l'environnement. Des pénuries de main-d'oeuvre sont prévues dans un vaste éventail de professions, notamment les suivantes : cadres supérieurs dans les administrations publiques, professionnels des sciences physiques et de la vie, inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail, et urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols.

Grâce au programme DEE, les petites et moyennes entreprises peuvent recevoir jusqu'à 12?000 $ en subvention salariale pour leur prochaine embauche. Le programme est ouvert aux participants de 15 à 30 ans qui souhaitent occuper un poste en lien avec l'environnement. Les candidats et les employeurs peuvent remplir le formulaire d'admissibilité et seront informés dès qu'ils seront préapprouvés pour participer au programme. Les candidatures sont ouvertes jusqu'en mars 2024.

ECO Canada offre un soutien continu aux candidats afin de les aider à trouver un emploi. L'organisation met en effet à leur disposition sa plateforme d'offres d'emplois, où les demandeurs peuvent parcourir les postes en environnement à pourvoir, et où les employeurs peuvent publier des offres d'emploi. Grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, ce site garantit un gain de temps pour les employeurs et les professionnels. Les chercheurs d'emploi peuvent y téléverser leur CV pour être informés des emplois qui correspondent à leurs compétences et à leur expérience, ce qui leur permet ainsi de trouver plus facilement un poste. La plateforme d'offres d'emplois d'ECO Canada a récemment passé le cap des 10?000 CV téléversés.

L'engagement d'ECO Canada envers la main-d'oeuvre environnementale a permis d'assurer plus de 15?000 placements, tandis que les subventions fédérales octroyées par l'entremise du programme se sont élevées à plus de 150 millions de dollars au cours des cinq dernières années. Cliquez ici pour voir les autres programmes d'aide à l'emploi d'ECO Canada.

ECO Canada demeure déterminée à bâtir une main-d'oeuvre environnementale solide en aidant les étudiants à faire la transition des établissements postsecondaires au marché du travail. L'organisation maintient son engagement à faire en sorte que le Canada dispose d'un bassin adéquat de professionnels possédant les compétences et les connaissances requises pour répondre aux besoins en ressources humaines dans le domaine de l'environnement.

Cet engagement porte sur les secteurs public et privé, dont l'organisation fait bénéficier de formations, de certifications, de programmes d'aide à l'emploi et de partenariats.

À propos d'ECO Canada

ECO Canada se consacre à servir l'industrie canadienne de l'environnement. De la création d'emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient l'ensemble de la carrière des professionnels de l'environnement. Nous visons à promouvoir et favoriser une croissance économique responsable et durable à l'échelle de l'industrie, tout en veillant à privilégier la protection de l'environnement et les pratiques exemplaires. Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des partenariats avec le milieu universitaire, créé des outils et mené des recherches qui ont servi à former et agréer les chercheurs d'emploi en environnement, ainsi qu'à répondre aux besoins du marché du travail.

Nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels de l'industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d'oeuvre et la création d'emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches génèrent des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l'économie et du marché de l'emploi au sein de l'industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d'oeuvre.

