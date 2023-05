L'opposition officielle demande un mandat d'initiative pour documenter l'enjeu de la confidentialité des données médicales





QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, et sa collègue Michelle Setlakwe, porte-parole en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, ont fait parvenir une demande de mandat d'initiative au président de la Commission des institutions afin de faire la lumière sur les révélations inquiétantes de consultations injustifiées de dossiers médicaux.

Les deux élus libéraux s'inquiètent de constater que le gouvernement ne connaisse pas le portrait clair de l'ampleur de la situation qui a été mise au jour récemment dans le quotidien La Presse. Dans leur demande, ils rappellent l'importance que revêt la confidentialité de données médicales, qui sont des données personnelles sensibles.

M. Fortin et Mme Setlakwe estiment qu'un mandat d'initiative serait la meilleure façon de bien comprendre le processus par lequel le personnel médical est en mesure d'accéder au dossier des patients et de mieux connaître les mesures de contrôle existantes pour en protéger la confidentialité.

« La situation est extrêmement préoccupante! Sachant que plus de 11 000 cas semblables ont été révélés en Ontario, on peut certainement présumer qu'il ne s'agit pas que de cas isolés, ici, au Québec. On doit faire la lumière complète sur le sujet pour en connaître l'ampleur et pour nous assurer que cette pratique cesse rapidement. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Il n'y a rien de plus sensible, de personnel et d'intime que nos données médicales. Il ne faut surtout pas prendre cet enjeu à la légère. Les Québécoises et les Québécois doivent pouvoir faire confiance en notre système de santé. Nous offrons notre entière collaboration pour aller au fond des choses et assurer un encadrement judicieux des données médicales de la population. »

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

12 mai 2023 à 16:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :