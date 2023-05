Le Canada et TransLink investissent dans l'entretien proactif du SkyTrain dans le Grand Vancouver





BURNABY, BC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Vancouver Quadra, l'honorable Dan Coulter, ministre d'État à l'Infrastructure et au Transport, de Mike Hurley, maire de la Ville de Burnaby et vice-président du conseil des maires sur le transport régional et Kevin Quinn, PDG de Translink, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 34,9 millions de dollars pour appuyer un projet d'entretien des voies ferrées du SkyTrain.

Cet investissement permettra le remplacement proactif des rails de roulement et des patins de rail de la ligne Expo du SkyTrain de TransLink au cours des quatre prochaines années. Entre 2023 et 2027, environ 20,2 kilomètres de rails de roulement et environ 24 000 plateformes de rail seront remplacés.

En moyenne, environ 40 millions de kilomètres de déplacements de véhicules ont lieu sur cette ligne annuellement. Le remplacement des rails de roulement et des patins de rails de la ligne existante du SkyTrain optimisera le service de TransLink, permettant aux résidents du Grand Vancouver de se rendre là où ils doivent aller de façon sécuritaire et efficace. Il réduira également les niveaux de bruit pour les communautés situées près de la ligne Expo. Le projet de remplacement des rails de roulement du Skytrain fait partie du plan d'investissement de 2018 de TransLink, dont 40 % des coûts d'immobilisations totaux ont été financés par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie du pays, construit des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Le service SkyTrain est essentiel pour mieux relier les communautés du Grand Vancouver et aider les gens à se rendre là où ils ont besoin d'aller. Le projet d'entretien annoncé aujourd'hui garantira la sécurité et la fiabilité de la ligne Expo, tout en contribuant à réduire la pollution sonore. Notre gouvernement s'est engagé à investir dans des infrastructures de transport en commun de qualité qui donnent la priorité aux Canadiens. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« De tels investissements dans les transports en commun aident les gens de la région en leur offrant des options de transport sûres, fiables et confortables qui les relient à leur famille, aux possibilités d'emploi et à la beauté naturelle de la région. Alors que la population de Metro Vancouver continue de croître, il est essentiel que tous les ordres de gouvernement collaborent pour s'assurer que le réseau de transport en commun de la région demeure résilient. La province continuera d'améliorer le réseau de transport dans la région métropolitaine de Vancouver grâce à des investissements tels que ce projet d'entretien des voies ferrées. »

L'honorable Dan Coulter, ministre d'État à l'Infrastructure et au Transport

« Les rails du SkyTrain qui sont remplacés existent depuis près de quarante ans, et plus de deux millions de trains les ont traversés au cours de cette période. Je suis heureux que les rails soient remplacés afin de maintenir notre infrastructure en bon état et de garder le SkyTrain fiable pour les gens qui en dépendent tous les jours. »

Brad West, Président du Conseil des maires sur le transport régional et maire de Port Coquitlam

« Nous sommes fiers d'offrir un réseau de SkyTrain sécuritaire et fiable pour cette région et, pour ce faire, nous avons besoin d'investissements continus dans des domaines clés, comme l'entretien des voies. Cet important montage financier permettra de s'assurer que les lignes du SkyTrain de l'Expo demeurent sécuritaires et fiables pour les années à venir. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 17?498? 000 dollars dans ce projet, tandis que TransLink y contribue à hauteur de 17?498? 000 dollars .

investit 17?498? dans ce projet, tandis que TransLink y contribue à hauteur de 17?498? . Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction, l'élargissement et la modernisation des réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre à leur destination, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction, et réduisent la pollution, tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 41 projets d'infrastructure ou groupes de projets relevant du volet Infrastructure de transport en commun ont été financés en Colombie-Britannique, avec une contribution fédérale totale de plus de 1,8 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de près de 2,73 milliards de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de 3 milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de 3 milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans les projets de transport en commun partout au pays, fournissant ainsi aux Canadiens des options de déplacements quotidiens plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans les projets de transport en commun partout au pays, fournissant ainsi aux Canadiens des options de déplacements quotidiens plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructure du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

12 mai 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :