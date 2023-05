Avis aux médias - Inauguration d'une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau





QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, accompagné du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais et député de Papineau, monsieur Mathieu Lacombe, procédera à l'inauguration d'une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau, dans la région de l'Outaouais.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 16 mai 2023

HEURE : 11 h



LIEU : Gatineau, Québec



** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel

aux journalistes dûment accrédités.

Avis de santé publique : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Pour plus d'information, consulter Québec.ca.

