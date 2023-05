Avis de ne pas consommer de moules fumées et mise en garde concernant l'absence d'informations nécessaires à la consommation de certains produits de poissons fumés, préparés et vendus par la Poissonnerie de la Baie inc. de Bonaventure





MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Poissonnerie de la Baie inc., située au 170, avenue de Port-Royal, à Bonaventure, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car le détaillant mentionné précédemment ne l'a pas préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. En effet, ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé « MOULES FUMÉES ATKINS » Unitaire Unités vendues jusqu'au 12 mai 2023

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous au-delà de 14 jours suivant la date d'emballage.

Dénomination du produit Format Lot visé « BOUCHEES SAUMON FUMES A LERABLE » Variable Unités vendues jusqu'au 12 mai 2023 « FILET DE TURBOT FUME ATKINS » Variable Unités vendues jusqu'au 12 mai 2023

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 12 mai 2023 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits de poissons fumés étaient emballés sous vide dans un sachet de plastique transparent et les moules fumées étaient conditionnées dans des pots de verre munis d'un couvercle métallique. Les produits étaient tous vendus à l'état réfrigéré. L'étiquette des produits comportait, outre leur dénomination, la mention « Poissonnerie de la Baie ».

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Moules fumées : les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Bouchées de saumon fumé à l'érable et filets de turbot fumé : les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer s'il a été emballé depuis plus de 14 jours. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention obligatoires doivent être prises quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Internet du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 4729

Source :

12 mai 2023 à 15:54

