Défendre les droits des travailleurs : les syndicats du Canada élèvent tout le monde

MONTRÉAL, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des milliers de travailleurs et travailleuses de partout au Canada se sont réunis pour adopter un plan ambitieux visant à améliorer la vie des travailleurs et travailleuses. La 30e Assemblée générale du Congrès du travail du Canada a réclamé des modifications aux lois du travail afin de faciliter la syndicalisation des travailleurs.



« Ce que nous avons entendu est clair : il faut faciliter la syndicalisation de nouveaux milieux de travail afin que tous les travailleurs partout au pays soient traités équitablement », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les travailleurs ont besoin de meilleures protections, de salaires plus équitables et de lieux de travail plus sécuritaires, et les syndicats représentent la voie la plus efficace et la plus rapide pour y parvenir. »

Des milliers de membres délégués ont discuté de l'urgente nécessité d'interdire les briseurs de grève et de renforcer les lois du travail, de protéger les soins de santé publics et de s'attaquer à la crise climatique. Ils ont également adopté des résolutions pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, en appui à la réconciliation avec les Premières nations, les Métis et les Inuits, et pour lutter contre le racisme systémique.

« Une action urgente est nécessaire pour remédier à la pénurie de personnel qui touche actuellement le système de soins du Canada, explique Madame Bruske. Et nos gouvernements doivent se pencher sur la question des taux d'intérêt élevés et des coûts exorbitants des aliments, du carburant, des loyers et des principaux services sur lesquels les Canadiens comptent. »

Les membres délégués ont réélu la présidente du CTC, Bea Bruske, la secrétaire-trésorière, Lily Chang, et les vice-présidents exécutifs, Siobhán Vipond et Larry Rousseau, pour un autre mandat. « Nous sommes honorés de pouvoir continuer à servir les travailleurs et travailleuses du Canada et de miser sur le travail accompli ces deux dernières années », ajoute Madame Bruske.

« L'un des grands thèmes de l'événement de cette année portait sur la façon dont les syndicats peuvent tous nous élever. Les résolutions adoptées par les membres délégués prouvent que les syndicats sont une force au service du bien dans nos communautés ? en rendant la vie plus abordable, en améliorant l'accès aux syndicats et en luttant pour bâtir des sociétés saines et inclusives, nous pouvons améliorer la vie de tous. »

L'événement, qui a pris fin aujourd'hui, a rassemblé des milliers de membres délégués de syndicats de partout au Canada.

