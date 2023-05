Valsoft enrichit son portefeuille logiciel dans le domaine des transports et de la logistique grâce à l'acquisition de BDK Informatik





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 12 mai 2023 / Valsoft Corporation inc. (Valsoft), leader canadien dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, a le plaisir d'annoncer l'achat de BDK Informatik (BDK), fournisseur suisse de solutions logicielles, spécialisé dans le domaine des transports, de la logistique et de la communication.

Fondée en 1981, BDK offre à sa clientèle un système permettant de numériser de nombreux processus opérationnels, de la création de commandes à la facturation, en passant par la planification du transport et la livraison des marchandises.

Depuis des années, nous mettons tout notre cœur et toute notre âme dans la gestion de notre entreprise familiale. Nous avons ainsi réussi à nous imposer comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du transport en Suisse. Ce partenariat avec Valsoft constitue pour nous un formidable tremplin vers l'avenir. Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance aux côtés de Valsoft et de continuer à donner vie à nos projets, a déclaré Erich Bätschmann, fondateur et PDG de BDK.

Grâce à des modules logiciels spécialement conçus pour leur industrie, les clients de BDK peuvent personnaliser leur système de transport et leur logiciel d'expédition en fonction de leurs exigences et de leurs besoins particuliers. Ces solutions s'adressent aux entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur place sur le marché. BDK aide ainsi à simplifier et à rationaliser l'ensemble des processus de la chaîne de transport.

Nous nous réjouissons d'étendre encore nos activités dans le secteur des transports et de la logistique grâce à l'acquisition de BDK, indique Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. Le moteur de cette entreprise familiale, c'est la passion, qui est d'ailleurs aussi le secret de sa réussite. Il s'agit justement de l'un des fondements de notre culture. Nous avons donc la conviction que BDK et Valsoft formeront un tandem idéal.

BDK devient la septième entreprise à intégrer le portefeuille de Valsoft dans le domaine des transports et de la logistique. Il s'agit désormais d'un des marchés verticaux où Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft, est la mieux implantée.

BDK n'est pas un simple fournisseur de solutions logicielles, explique Michael Assi, président-directeur général d'Aspire Software. Son expertise réside dans sa faculté à offrir des solutions complètes, en vue de numériser aisément des processus opérationnels complexes. Grâce à sa vaste expérience dans le secteur des transports en Suisse et à sa connaissance approfondie de la chaîne d'approvisionnement, BDK constituera un atout certain pour Valsoft. Nous avons hâte de nous mettre au travail afin d'aider BDK à accélérer sa croissance.

Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir et à conserver de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

Fondée en 1981, BDK est née de la volonté d'offrir un logiciel standard aux sociétés de transport et de logistique, en vue de les aider à simplifier et à rationaliser leurs processus de travail. Un peu plus de 40 ans après, l'entreprise individuelle est devenue familiale et compte une vingtaine d'employés. Grâce à ses solutions logicielles, elle permet aujourd'hui à une centaine de sociétés de transport de gagner en fiabilité et en efficacité.

Valsoft était représentée en interne par Oliver Gray (Senior Legal Counsel), David Felicissimo (General Counsel) et Elisa Marcon (Corporate Paralegal). En externe, Valsoft était représentée par Michael Baier, Kianoush Sadeghi et Nathalie Germann de Wenger Vieli AG.

Pour en savoir plus sur ces entreprises, veuillez consulter les sites suivants : https://www.bdk.ch/ et www.valsoftcorp.com/fr .

