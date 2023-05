Tournée du président de l'UMQ 2023 - Le coup d'envoi est donné !





LONGUEUIL, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a lancé aujourd'hui sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ». Devant une salle comble composée d'élues et élus municipaux et de représentants économiques de la Rive-Sud de Montréal, le nouveau président de l'Union a présenté les priorités municipales pour la prochaine année.

Du 12 mai au 21 juin, le président entamera une grande discussion avec le milieu municipal sur les thèmes suivants : l'habitation, l'itinérance, les changements climatiques, la mobilité et le développement économique.

« Quelques jours après les Assises, je tenais à me mettre à l'écoute de mes collègues pour mesurer à quel point les municipalités portent à bout de bras une multitude d'enjeux, tout en faisant face à une hausse importante des coûts dans plusieurs secteurs d'activités », a déclaré monsieur Damphousse.

Tel qu'annoncé par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le 4 mai dernier, les négociations en prévision du pacte 2025-2029 seront entamées prochainement avec Québec.

« Les défis du Québec se relèvent d'abord et avant tout dans nos quartiers, dans nos villages. Nous sommes les premiers interpellés, puisque nous sommes sur le terrain. Si nous souhaitons un Québec durable et prospère, le prochain pacte devra privilégier une approche gagnant-gagnant-gagnant, autant pour les municipalités, le gouvernement que pour le citoyen. C'est la priorité », a conclu le président.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, consultez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

12 mai 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :