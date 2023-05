Les assureurs maladie prennent des mesures pour maintenir la couverture des personnes déplacées par les incendies de forêt en Alberta





TORONTO, le 12 mai 2023 /CNW/ - De nombreux résidents de l'Alberta ont dû quitter leur domicile à cause des incendies de forêt sans précédent dans la province. Vu les circonstances, il se peut que certains aient perdu ou laissé derrière eux les renseignements sur leur assurance maladie ou des articles comme les médicaments d'ordonnance et les lunettes.

Nombre d'assureurs maladie ont mis en place des mesures spéciales pour les adhérents aux régimes d'assurance maladie qui ont quitté leur domicile ou leur entreprise en raison des incendies. Si vous avez des questions sur votre couverture d'assurance maladie collective ou si vous avez besoin d'informations sur votre régime afin d'obtenir des médicaments de remplacement ou d'autres articles médicaux, veuillez contacter votre assureur. Vous en trouverez l'adresse courriel et le numéro de téléphone sur le site https://oapcanada.ca/pour-assureur/liste-des-membres/

Des informations à jour sur les incendies ainsi que des questions relatives à la santé sont disponibles sur le site Web du gouvernement de l'Alberta (en anglais) à www.alberta.ca/emergency.

Les personnes souhaitant faire don de biens ou de services pour appuyer la réponse à l'urgence des incendies de forêt peuvent écrire à [email protected].

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 166 000 personnes.



Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.accap.ca.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

12 mai 2023 à 13:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :