Volleyball BC reçoit un investissement pour revitaliser le Harry Jerome Sports Centre à Burnaby

Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et stimuler les économies locales.

BURNABY, BC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs sont indispensables aux collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'espaces publics nouveaux et rénovés qui améliorent la qualité de vie de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de 750 000 dollars au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour aider Volleyball BC à apporter des améliorations essentielles au Harry Jerome Sports Centre, à Burnaby.

Le financement de PacifiCan a permis à Volleyball BC d'installer un nouveau toit, un éclairage à faible consommation d'énergie et de nouveaux filets qui permettront à ce centre d'être utilisé pour une plus grande variété de sports. Depuis 1997, le Harry Jerome Sports Centre est le centre par excellence du volley-ball dans le Lower Mainland. Il abrite également le seul vélodrome intérieur de l'Ouest canadien pour le cyclisme sur piste. Grâce à ces améliorations, ce centre unique pourra continuer à soutenir les importants programmes sportifs dont les athlètes du Lower Mainland et d'ailleurs profiteront pendant les années à venir.

Des investissements tels que ceux visant à améliorer le Harry Jerome Sports Centre aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

« J'ai vu de mes propres yeux le pouvoir du sport et la façon dont il peut transformer nos villes et nos villages en collectivités dynamiques et prospères. En aidant la population canadienne à accéder plus facilement aux programmes et aux centres de loisirs, comme le Centre sportif Harry Jerome récemment rénové, le gouvernement du Canada contribue à rapprocher les gens et à garantir que nos collectivités puissent prospérer à l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous sommes fiers du rôle important que joue le Harry Jerome Sport Centre en permettant à environ 14 000 jeunes, adultes et personnes âgées de pratiquer le volley-ball et d'autres sports tous les ans. Au sortir de la pandémie, la demande pour nos programmes et nos activités est plus forte que jamais. Le généreux soutien financier du gouvernement du Canada nous a donné la possibilité d'apporter des améliorations essentielles au centre sportif, ce qui nous permettra de poursuivre la mise en place d'activités sportives agréables, sûres et de qualité au sein de la collectivité. »

- Emma Gibbons, directrice générale de Volleyball BC

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria, à Campbell River, à Kelowna, à Cranbrook , à Prince George, à Prince Rupert et à Fort St. John, servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à Prince George, à et à Fort St. John, servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

