Découvrez comment vous pouvez contribuer à la protection des plantes, des forêts et de l'agriculture du Canada à l'occasion de la Journée internationale de la santé des végétaux

OTTAWA, ON, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est fière de souligner la Journée internationale de la protection des végétaux, célébrée chaque année le 12 mai. Alors que le printemps et l'été fleurissent dans tout le pays, on rappelle aux Canadiens l'importance de protéger nos forêts, nos jardins, nos fermes et notre environnement contre les plantes et les ravageurs envahissants.

L'introduction et la propagation de ravageurs des végétaux pourraient avoir des effets dévastateurs sur les forêts, l'agriculture, l'environnement et l'économie du Canada. L'agrile du frêne et la spongieuse ont eu des répercussions importantes sur les forêts d'une grande partie du Canada. Le fulgore tacheté pourrait avoir des répercussions importantes sur les secteurs de la vigne et du vin au Canada, ainsi que sur les secteurs des arbres fruitiers, des pépinières, du sirop d'érable et de la sylviculture.

Vous propagez peut-être des espèces envahissantes. Elles sont plus actives pendant les mois d'été et peuvent s'accrocher à tout ce qui bouge, comme les véhicules, les remorques, les camions de transport, le matériel de camping et le bois de chauffage.

Il existe de nombreux moyens de prévenir l'introduction et la propagation des espèces envahissantes :

Renseignez-vous sur les espèces envahissantes présentes dans votre région et sur leur aspect ;

Ne déplacez pas le bois de chauffage - brûlez du bois local ou achetez du bois traité thermiquement ;

Nettoyez et inspectez le matériel d'extérieur, les véhicules, l'équipement (par exemple, les bateaux, les VTT, les véhicules récréatifs, le matériel de camping, les tondeuses à gazon) et les autres objets entreposés à l'extérieur avant de les déplacer.

Signalez tout ravageur suspect à l'ACIA en ligne ou en contactant votre bureau local.

L'ACIA collabore avec l'industrie, les parties prenantes et d'autres agences gouvernementales pour protéger l'agriculture, la sylviculture et l'environnement du Canada contre les espèces envahissantes par le biais de réglementations, d'évaluations scientifiques des risques, d'enquêtes annuelles et d'inspections.

Chacun a un rôle à jouer dans la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces envahissantes. Vérifiez-le avant de le déplacer !

« Les espèces envahissantes, lorsqu'elles prolifèrent sur les terres agricoles, dans les forêts et dans les parcs, sont une menace à l'environnement et à l'économie du Canada. La Journée internationale de la santé des végétaux est l'occasion de faire connaître les mesures que nous pouvons tous prendre au quotidien pour protéger la santé des végétaux. »

-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada

« La protection de la santé des végétaux est essentielle pour préserver l'environnement, l'économie et l'approvisionnement alimentaire du Canada. En cette Journée internationale de la santé des végétaux, je vous encourage à profiter de la nature et à surveiller les ravageurs des plantes. Chacun a un rôle à jouer dans la protection de la santé et du bien-être de notre planète pour les générations futures. Si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas à le signaler à l'ACIA. »

-- Anthony Anyia, chef de la protection des végétaux pour le Canada

Faits en bref

Quelques-unes des plantes envahissantes et des ravageurs préoccupants de l'ACIA :

L'agrile du frêne s'est propagé dans certaines parties de cinq provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Manitoba ) et a tué des millions de frênes en Amérique du Nord.

Le fulgore tacheté n'est pas connu pour être présent au Canada, mais il a été ajouté à la liste des organismes nuisibles réglementés en 2018 afin d'empêcher son introduction à partir de régions infestées aux États-Unis et ailleurs. Signalez toutes les observations !



La spongieuse ( Lymantria dispar dispar ou LDD) est établie dans de nombreuses régions à l'est de la frontière entre le Manitoba et l' Ontario . Signalez-la si vous la trouvez en dehors de la zone réglementée, y compris à Terre-Neuve-et- Labrador ou dans l'ouest du Canada.

Le puceron lanigère de la pruche menace les pruches en Nouvelle-Écosse et dans certaines parties de l' Ontario . Des activités de surveillance de ce ravageur sont en cours et des mesures ont été mises en place pour le contenir.

Des activités de surveillance de ce ravageur sont en cours et des mesures ont été mises en place pour le contenir.
L'ACIA est l'organisation nationale de protection des végétaux pour le Canada. Elle est chargée de définir et de mettre en oeuvre des réglementations, des politiques et des programmes phytosanitaires fondés sur la science et conformes aux normes internationales et aux règles commerciales.

Le Canada , les États-Unis et le Mexique travaillent au sein de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes afin de protéger la santé des plantes dans toute l'Amérique du Nord.

