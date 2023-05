Attribution des contrats de prolongation de la durée de vie des navires Martha L. Black et Leonard J. Cowley de la Garde côtière canadienne





OTTAWA, ON, le 12 mai 2023 /CNW/ - Veiller à ce que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose d'un équipement fiable pour garder les voies navigables du Canada ouvertes et sécuritaires est une priorité clé pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne a annoncé l'attribution de deux contrats pour la prolongation de la durée de vie du NGCC Martha L. Black et du NGCC Leonard J. Cowley, d'une valeur de 31,5 millions de dollars et de 29,7 millions de dollars respectivement. Les deux navires seront en cale sèche pour commencer une période de maintenance prolongée, visant à augmenter leur durée de vie opérationnelle.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué à Verrault Navigation Inc. de Les Méchins, au Québec, et à Newdock de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, les contrats pour terminer les travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC Martha L. Black et du NGCC Leonard J. Cowley.

Brise-glace léger polyvalent et navire baliseur, le NGCC Martha L. Black est principalement responsable des aides à la navigation et des travaux d'entretien des bouées dans la région du Saint-Laurent pendant les mois les plus chauds de l'année. Pendant les mois d'hiver, le navire effectue des escortes dans les glaces et sur le Saint-Laurent et le Saguenay, jouant un rôle essentiel dans le maintien de la navigation des principales voies navigables du Canada toute l'année. Le NGCC Leonard J. Cowley est un patrouilleur hauturier basé à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Bien que la tâche principale du navire soit la surveillance des pêches et l'application de la loi, le navire effectue également des opérations de recherche et de sauvetage en cas de besoin.

Alors que les navires feront l'objet d'une prolongation de la durée de leur vie du printemps 2023 à l'été 2024, la Garde côtière canadienne redéploiera ses autres ressources maritimes pour s'assurer que les voies navigables du Canada continuent d'être sécuritaires pour tous les gens de mer.

Ces contrats s'inscrivent dans le cadre du pilier réparation, radoub et entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui contribue à faire en sorte que le Canada dispose d'une flotte de navires sécuritaires et efficaces, pour servir et protéger les Canadiens pour les années à venir, tout en offrant des possibilités continues aux chantiers navals et aux fournisseurs partout au Canada.

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous nous assurons d'investir dans le bon équipement afin que les membres de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement dont ils ont besoin, pour assurer notre sécurité sur l'eau, et garder ouvertes toute l'année les routes commerciales essentielles. Ce travail est gagnant-gagnant, car il stimule l'économie, et nous aide à protéger les côtes et les eaux spectaculaires du Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Avec la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement veille à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement et des outils dont elle a besoin, pour s'acquitter de son travail crucial d'un océan à l'autre. Ces contrats vont permettre à la fois de prolonger la durée de vie du NGCC Martha L. Black et du NGCC Leonard J. Cowley et d'offrir des opportunités économiques aux chantiers navals canadiens. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Maintenir nos navires en bon état de fonctionnement est indispensable pour garantir que notre personnel puisse fournir aux Canadiens les services dont ils ont besoin tout au long de l'année. Nous sommes heureux de travailler avec Verrault Navigation et Newdock pour nous assurer que le NGCC Martha L. Black et le NGCC Leonard J. Cowley serviront les Canadiens pendant de nombreuses années à venir. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Le NGCC Martha L. Black est basé à Québec, au Québec, et a été mis en service en 1986. Le navire dessert les Canadiens dans la région du Saint-Laurent depuis sa mise en service, en veillant à ce que les voies navigables restent ouvertes et navigables.

est basé à Québec, au Québec, et a été mis en service en 1986. Le navire dessert les Canadiens dans la région du depuis sa mise en service, en veillant à ce que les voies navigables restent ouvertes et navigables. Le NGCC Leonard J. Cowley est entré en service en 1984 et effectue des opérations d'application de la loi en matière des pêches à partir de son port d'attache à St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador . Le navire est équipé d'un pont d'envol nécessaire aux opérations d'un hélicoptère léger.

est entré en service en 1984 et effectue des opérations d'application de la loi en matière des pêches à partir de son port d'attache à , Terre-Neuve-et- . Le navire est équipé d'un pont d'envol nécessaire aux opérations d'un hélicoptère léger. Les travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC Martha L. Black comprennent :

comprennent : Remplacement du moteur principal



Renouvellement des parties en acier du hangar d'hélicoptère



Remplacement de l'acier du pont principal et du pont du bateau



Remplacement du système de communication interne



Récupération des matières dangereuses



Sablage et peinture de la coque



Entretien des fenêtres de la timonerie

Les travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC Leonard J. Cowley comprennent :

comprennent : Remplacement et remise à neuf de l'équipement de pont



Améliorations de la propulsion



Travail sur les structures en acier



Rénovation du logement



Remise à neuf du hangar et des opérations aériennes



Modernisation du système de ventilation

