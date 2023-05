Le gouvernement du Canada investit dans la recherche stratégique menée à l'Université Dalhousie





Cet investissement renforcera la place de chef de file mondial des universités canadiennes

HALIFAX, NS, le 12 mai 2023 /CNW/ - Partout au Canada, les universités stimulent l'innovation, soutiennent des découvertes scientifiques et forment les chercheures et chercheurs et les travailleuses et travailleurs de demain. Afin que le Canada demeure à l'avant-garde de la recherche, de l'innovation et de la création de richesse, le gouvernement fédéral investit pour favoriser la réussite de nos chercheures et chercheurs.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire Andy Fillmore et l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont souligné l'investissement de plus de 154 millions de dollars effectué à l'appui de l'Université Dalhousie par l'entremise du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada (le fonds Apogée). Ce soutien s'inscrit dans l' investissement de 1,4 milliard de dollars dans 11 initiatives de recherche d'envergure annoncé le 28 avril 2023 par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. Cet investissement permettra à des chercheurs universitaires canadiens de mettre à profit les forces de leurs secteurs de recherche et d'attirer des capitaux ainsi que des talents de calibre international.

À l'Université Dalhousie, dans le cadre de l'initiative Transformer l'action pour le climat : la question de l'océan oublié , des scientifiques cherchent à mieux comprendre l'évolution des océans en fonction des changements climatiques. De nouvelles approches seront mises au point pour atténuer les changements climatiques et améliorer la justice et l'équité en ce qui concerne les relations entre les océans, le climat et les gens. Ainsi, l'initiative Transformer l'action pour le climat, tout comme les autres initiatives soutenues par le fonds Apogée, favorisera les partenariats communautaires, provinciaux, nationaux et internationaux entre les secteurs universitaire, privé et à but non lucratif afin de mener des recherches qui auront des retombées sociales et économiques importantes pour les Canadiennes et Canadiens.

Qu'il s'agisse de réduire les émissions de carbone dans nos communautés, de traiter et de prévenir les maladies cérébrales et cardiaques ou de faire des découvertes grâce à l'intelligence artificielle responsable, à la robotique et à l'informatique de pointe, le programme Apogée aide les scientifiques canadiens à devenir des pionnières et des pionniers dans le monde entier, en plus de renforcer les écosystèmes d'innovation sociale et technologique du Canada.

Citations

« La recherche d'aujourd'hui est l'économie de demain. Depuis le tout début, notre gouvernement a rétabli le rôle fondamental de la science et des scientifiques dans notre société. Les initiatives soutenues, incluant celle-ci à l'Université Dalhousie, conduiront à des découvertes révolutionnaires qui amélioreront la vie des gens, alimenteront notre écosystème d'innovation et façonneront la prospérité du Canada pour les années à venir. Telle est la valeur des universités et de nos chercheures et chercheurs canadiens qui sortent des sentiers battus pour relever les plus grands défis de notre temps. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire et leurs chercheurs qui s'emploient à faire des découvertes révolutionnaires. Les travaux de l'équipe de l'Université Dalhousie visent à approfondir notre connaissance des océans et notre compréhension de leur rôle de pompe à carbone. Les résultats attendus de cette initiative permettront au Canada de prendre des décisions éclairées à l'égard des mesures à adopter pour assurer au pays un avenir plus propre et plus vert. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Andy Fillmore

« À titre d'ancien de l'Université Dalhousie, je suis bien placé pour comprendre à quel point cet établissement postsecondaire et ses partenaires stimulent l'innovation qui affermit la place de la Nouvelle-Écosse et du Canada dans le domaine des sciences sur l'échiquier mondial. Cette initiative aura d'importantes répercussions sur la lutte contre les changements climatiques et nous aidera à assurer la santé et la prospérité de nos collectivités pour des générations à venir. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Sean Fraser

« Les établissements d'enseignement postsecondaire du Canada foisonnent d'idées et de talent et s'emploient à créer des collectivités prospères, plus durables, plus inclusives et en meilleure santé. Grâce à l'aide apportée par le fonds Apogée du gouvernement fédéral, ils sont en mesure de tirer parti de ces assises pour élaborer des programmes de recherche de pointe qui mettent en valeur le talent canadien et sont à l'avant-plan, dans le monde, de la mise au point de solutions permettant de relever les défis cruciaux auxquels notre planète fait face, qu'il s'agisse de la durabilité de l'environnement, de produits biothérapeutiques de pointe, de la santé des enfants ou encore de l'intégration des personnes immigrantes. »

- Le président du comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, Ted Hewitt

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour cet important investissement, le plus important jamais réalisé dans la recherche menée à l'Université Dalhousie. Comme université canadienne à la fine pointe de la recherche océanique, ayant une équipe composée de plus de 100 chercheurs spécialisés dans le domaine et des centres de recherche de calibre mondial des plus reconnus, nous collaborons avec enthousiasme avec l'Université Laval, l'UQAR et l'Université Memorial pour trouver des solutions aux répercussions des changements climatiques et aller de l'avant avec ce très important projet de recherche. »

- Le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université Dalhousie, Frank Harvey

Faits en bref

Créé en 2014, le fonds Apogée appuie les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens pour qu'ils deviennent des chefs de file mondiaux en recherche. Il aide les universités, collèges et polytechniques du Canada à rivaliser avec les meilleurs au monde pour attirer le talent et les partenariats. Il les aide également à faire des découvertes révolutionnaires, à saisir de nouvelles occasions et promouvoir leurs meilleurs atouts sur la scène internationale ainsi qu'à mettre à exécution des stratégies institutionnelles avant-gardistes et transformatrices d'envergure.

L'investissement de près de 1,4 milliard de dollars permettra également de soutenir les dix initiatives suivantes :

Université McGill : 165 millions de dollars - De l'ADN à l'ARN : une approche canadienne inclusive pour les traitements thérapeutiques par ARN fondés sur la génomique



Université Memorial de Terre-Neuve : 91 millions de dollars - Initiative Qanittaq pour un transport maritime propre dans l'Arctique



Université d'Ottawa : 109 millions de dollars - Interconnectome coeur-cerveau



Université de Toronto : 199 millions de dollars - Consortium Accélération : des laboratoires autonomes pour la découverte de molécules et de matériaux



Université de Victoria : 83 millions de dollars - Accélérer la transformation énergétique des collectivités



Université de Montréal : 124 millions de dollars - IAR3 : nouveaux paradigmes pour une intelligence artificielle robuste, raisonnante et responsable et son adoption



Université York : 105 millions de dollars - Intelligences connectées : des systèmes neuronaux et machine pour une société juste et en santé



Université Concordia : 123 millions de dollars - Électrifier la société : vers des collectivités décarbonées et résilientes



Université de Calgary : 125 millions de dollars - Un enfant, chaque enfant : une initiative de recherche transformatrice sur la santé des enfants



Université métropolitaine de Toronto : 98 millions de dollars - Réduire les clivages : intégration des personnes immigrantes au milieu du 21 e siècle

Au moyen d'un processus d'évaluation par les pairs fortement concurrentiel, le fonds Apogée investit quelque 200 millions de dollars par année pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à transformer leurs principaux atouts en compétences de calibre mondial.

Le fonds Apogée est un programme interorganismes géré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, qui relève du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, pour les trois organismes fédéraux de financement de la recherche : le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada.

recherches en sciences humaines du , pour les trois organismes fédéraux de financement de la recherche : le recherches en sciences humaines du , le recherches en sciences naturelles et en génie du et les Instituts de recherche en santé du . Les initiatives financées par le fonds Apogée sont sélectionnées à l'issue d'un processus indépendant, multidisciplinaire et international d'évaluation par les pairs.

Liens connexes

