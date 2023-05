Le Canada stimule les progrès dans l'électricité propre en accordant un financement fédéral en Saskatchewan





GATINEAU, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'approche de tarification de la pollution par le carbone du Canada fait en sorte que tous les produits sont retournés dans l'économie, tout en rendant le coût de la vie plus abordable pour les familles. Que ce soit par des paiements versés aux familles ou par des investissements dans des projets industriels propres, la tarification de la pollution est essentielle pour permettre au Canada de réduire la pollution par les gaz à effet de serre à l'origine des changements climatiques et de favoriser la croissance d'une économie propre et prospère.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada concrétise son engagement : au moyen du Fonds pour l'électricité de l'avenir (FEA), il remettra une somme d'environ 174 millions de dollars qui vient des produits de la tarification de la pollution. Le FEA remet les produits au profit de projets d'énergie propre, de technologies écoénergétiques et d'autres initiatives qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et à se doter d'une économie carboneutre d'ici 2050.

Le financement fourni par le FEA ira à des projets qui favoriseront la production d'électricité propre en Saskatchewan et qui rendront l'énergie plus abordable et plus fiable pour les familles. La Saskatchewan modernisera la manière dont l'électricité est acheminée aux domiciles, en mettant en oeuvre de nouvelles technologies de compteurs intelligents qui permettront aux résidents d'alimenter leurs maisons plus efficacement et de potentiellement épargner de l'argent en réduisant leur consommation d'énergie.

Le financement soutiendra d'autres travaux de modernisation des infrastructures électriques par l'intermédiaire du programme de reconstruction et d'amélioration de l'infrastructure de distribution rurale d'électricité, afin de réduire les émissions et d'assurer un approvisionnement plus fiable en électricité dans les collectivités rurales dans l'ensemble de la province. Le financement soutiendra également la remise à neuf de la centrale hydroélectrique E.B. Campbell, afin d'appuyer l'approvisionnement en énergie renouvelable dans la province.

Grâce au FEA, le Canada peut créer un réseau énergétique solide et durable qui présente des avantages pour l'environnement, l'économie et les familles. Le financement contribuera aussi à stimuler l'innovation et l'adoption de technologies et de combustibles plus propres au Canada.

Dans le domaine de l'électricité propre, l'avenir du Canada est prometteur. Le FEA permettra aux Canadiens d'alimenter leurs maisons et leurs entreprises de façon plus abordable, plus fiable et plus efficace.

Citations

« L'annonce faite aujourd'hui en Saskatchewan aidera la province à moderniser son réseau d'électricité, tout en permettant aux familles de réduire leur facture d'électricité et d'alimenter leurs domiciles de façon plus fiable. Les investissements réalisés grâce à ce fonds contribuent à assurer la qualité de l'air, à créer de bons emplois et à stimuler le développement d'une économie résiliente à faibles émissions de carbone. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'entente de financement conclue avec la Saskatchewan soutiendra trois projets de SaskPower :

soutiendra trois projets de SaskPower : Le projet de déploiement de compteurs intelligents : ce projet soutiendra la modernisation du réseau d'électricité et améliorera la fiabilité et la résilience du réseau par le déploiement de technologies de compteurs intelligents dans les résidences partout dans la province. Les compteurs intelligents offriraient aux contribuables un meilleur accès aux données sur la consommation d'énergie pour les aider à modifier leurs comportements et à réduire leur consommation globale d'électricité. Les compteurs fourniraient à SaskPower des mises à jour en temps réel de la consommation d'électricité et des pannes d'électricité, ce qui éliminerait en grande partie la nécessité de se déplacer physiquement et les émissions de GES générées par ces déplacements.



Le programme de reconstruction et d'amélioration de l'infrastructure de distribution rurale d'électricité : ce projet vise à reconstruire l'infrastructure vieillissante de distribution rurale d'électricité en déplaçant les lignes de transport d'électricité situées dans les champs agricoles vers les emprises routières publiques et en remplaçant les infrastructures vieillissantes qui sont en mauvais état. La réduction des pertes associées à l'acheminement de l'électricité entraînera des économies d'énergie et une diminution de la demande. Ultimement, ce projet réduira les émissions de GES, tout en améliorant la performance et la fiabilité du réseau de distribution de SaskPower par le remplacement de l'infrastructure vieillissante.



Prolongement de la vie utile des groupes de production 1 à 6 de la centrale E.B. Campbell : ce projet améliorera la fiabilité et la résilience du réseau d'électricité de la Saskatchewan en prolongeant la vie utile et en augmentant l'efficacité de la centrale hydroélectrique E.B. Campbell. Le prolongement de la vie utile et les améliorations apportées à l'infrastructure entraîneront une hausse de la production d'énergie renouvelable constante qui pourra être acheminée dans le réseau, ce qui compensera et réduira la nécessité de recourir à des modes de production d'énergie émetteurs de carbone.

en prolongeant la vie utile et en augmentant l'efficacité de la centrale hydroélectrique E.B. Campbell. Le prolongement de la vie utile et les améliorations apportées à l'infrastructure entraîneront une hausse de la production d'énergie renouvelable constante qui pourra être acheminée dans le réseau, ce qui compensera et réduira la nécessité de recourir à des modes de production d'énergie émetteurs de carbone. Le Fonds pour l'électricité de l'avenir est financé par les produits recueillis auprès des installations de production d'électricité assujetties au système de tarification fondé sur le rendement (STFR) du gouvernement fédéral. Ces produits sont remis dans le cadre d'ententes de financement conclues avec les gouvernements des provinces et des territoires où le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone pour l'industrie est actuellement appliqué ou a déjà été appliqué dans le passé, afin de soutenir des initiatives d'électricité propre. Cette approche stimule la production et l'approvisionnement d'électricité propre et réduit l'utilisation de ressources émettrices de GES.

Le STFR est le système d'échange réglementaire pour les industries au titre du système de tarification de la pollution par le carbone du Canada . Le STFR fédéral a été conçu pour que les émetteurs industriels aient un incitatif financier à réduire leurs émissions de GES et pour stimuler l'innovation.

. Le STFR fédéral a été conçu pour que les émetteurs industriels aient un incitatif financier à réduire leurs émissions de GES et pour stimuler l'innovation. Le STFR fixe des normes de rendement pour un large éventail de produits industriels. Chaque installation industrielle reçoit une limite d'émissions de GES calculée selon les normes applicables et son niveau de production. Les installations dont les émissions dépassent cette limite doivent en payer le prix. Celles dont les émissions sont inférieures à leur limite obtiennent des crédits qu'elles peuvent vendre ou conserver pour plus tard. Ce mécanisme crée une incitation financière pour que les installations les moins efficaces réduisent leurs émissions par unité de production et pour que les plus performantes continuent de s'améliorer.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à remettre les produits issus du STFR aux administrations où ils ont été prélevés. Les provinces et les territoires qui ont volontairement opté pour le STFR fédéral peuvent choisir d'obtenir un transfert direct des produits recueillis. Dans les provinces où le STFR fédéral a été appliqué sans qu'elles en fassent la demande ( Manitoba , Nouveau-Brunswick, Ontario et Saskatchewan ), les produits prélevés seront retournés dans le cadre de deux volets de programme du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

12 mai 2023 à 11:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :