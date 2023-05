L'intelligence artificielle générative par IMKI au profit de la culture





À partir du mois de mai, le théâtre antique d'Orange, un monument remarquable à la pointe de l'innovation, accueillera The Sound Odyssey, un spectacle unique et immersif qui transportera les visiteurs au coeur de la mythologie. Cette nouvelle expérience visuelle et sonore mettra en valeur la toute première cartographie vidéo monumentale créée par l'IA et produite par IMKI, une startup spécialisée dans la conception et le développement de l'IA générative personnalisée

THE SOUND ODYSSEE, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU COEUR DE LA MYTHOLOGIE ANCIENNE

Le théâtre antique d'Orange est à l'avant-garde de l'innovation depuis 2000 ans. Baignés de son et d'images, les visiteurs pourront profiter d'une expérience unique dans un univers visuel inégalé au coeur de la mythologie ancienne grâce à un système de cartographie vidéo à 360°, composé de 25 projecteurs vidéo

Cette expérience multisensorielle sera accessible à tous les publics, de 7 à 77 ans. Elle est donc principalement intergénérationnelle et conçue pour être vécue avec des amis ou la famille. 250 visiteurs pourront participer au spectacle instantanément au sein d'un espace de projection de 5000 m² pendant 45 minutes

Les innovations d'IMKI sont doubles : géolocalisation du son associée à la spatialisation et IA générative comme moteur du système de cartographie vidéo. Il s'agit de la première cartographie entièrement conçue par l'IA, une technologie à la pointe de l'innovation capable d'imaginer et de dessiner des mondes et des créatures d'une créativité incomparable

IMKI, UNE IA PERSONNALISÉE POUR LA CULTURE ET LE LUXE

Fondée en 2020 à Strasbourg, IMKI développe une IA générative pour aider ses clients à multiplier leurs capacités créatives

IMKI est destinée à toutes les entreprises dans le monde pour lesquelles le passé est une richesse permettant de créer des développements futurs dans la culture et le luxe

Grâce à son expertise et à sa méthode unique, IMKI développe une IA créative personnalisée qui produit des contenus spécifiques plus rapidement et avec des coûts de production inférieurs. Notre objectif ? Accroître les capacités créatives et préserver l'ADN artistique des entreprises

IMKI met en valeur l'héritage des marques en créant des outils d'IA générative personnalisés. Puisant dans l'ADN et le patrimoine artistique de ses clients, IMKI crée de puissants outils d'aide à la création.

La startup ambitionne de devenir LA référence en matière d'IA générative d'ici 5 ans. IMKI souhaite dorénavant déployer son offre innovante et propose aux entreprises les briques technologiques essentielles pour multiplier leur pouvoir créateur et améliorer leur productivité

