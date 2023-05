Converge Technology Solutions annonce de solides résultats au T1 de 2023 et déclare un dividende trimestriel en espèces





TORONTO et GATINEAU, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2023 (« T1 2023 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du T1 2023

Le chiffre d'affaires brut 1 au T1 2023 s'est élevé à 965,3 millions de dollars comparativement à 673,9 millions de dollars au T1 2022, soit une augmentation de 291,4 millions de dollars ou 43 %.

au T1 2023 s'est élevé à 965,3 millions de dollars comparativement à 673,9 millions de dollars au T1 2022, soit une augmentation de 291,4 millions de dollars ou 43 %. Le profit brut s'est établi à 171,6 millions de dollars comparativement à 109,0 millions de dollars au T1 2022, soit une augmentation de 62,6 millions de dollars ou 57 %.

La croissance du profit brut interne 1 s'est établie à 16,5 % par rapport à 13,9 % au T1 2022

s'est établie à 16,5 % par rapport à 13,9 % au T1 2022 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont généré 28,8 millions de dollars, comparativement aux flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation de 30,2 millions de dollars utilisés pour les opérations au T1 2022, soit une augmentation de 59,0 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 39 % et s'établit à 41,2 millions de dollars comparativement à 29,6 millions de dollars au T1 2022.

a augmenté de 39 % et s'établit à 41,2 millions de dollars comparativement à 29,6 millions de dollars au T1 2022. Le revenu net au T1 2023 s'est établi à 678,2 millions de dollars, soit une augmentation de 37 % par rapport au T1 2022.

Les commandes 2 ont augmenté de 48 millions de dollars par rapport au T4 2022 pour s'établir à 527 millions de dollars à la fin du T1 2023.

ont augmenté de 48 millions de dollars par rapport au T4 2022 pour s'établir à 527 millions de dollars à la fin du T1 2023. BPA ajusté 1 de 0,12 $ par action pour le T1 2023, en hausse par rapport à 0,10 $ par action au T1 2022.

de 0,12 $ par action pour le T1 2023, en hausse par rapport à 0,10 $ par action au T1 2022. Réalisation de 103 nouveaux logos nets au T1 2023.

« Nous exécutons notre stratégie avec brio afin d'installer une croissance soutenue de la rentabilité et de la génération de liquidités, chacune atteignant de nouveaux sommets au premier trimestre malgré les conditions macroéconomiques actuelles », a déclaré M. Shaun Maine, PDG de Converge. « Bien que l'on s'attende à ce que le marché global demeure relativement stable en 2023, ponctué de défis particuliers au niveau des grandes entreprises clientes, nous prévoyons gagner des parts de marché de façon organique, ce qui nous positionne clairement comme le partenaire privilégié des clients du marché intermédiaire. La croissance du profit brut interne devrait se poursuivre pendant le reste de l'année 2023 et au-delà. »

__________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS). Ce n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour consulter les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. 2 L'arriéré dans le carnet des commandes de produits réservés est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice.

Points saillants des activités du T1 2023 et postérieurement au trimestre

Annonce de la conclusion du processus d'examen stratégique et de la dissolution du comité spécial

conclusion du processus d'examen stratégique et de la dissolution du comité spécial Le Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,01 $ par action

d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,01 $ par action Annonce du renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRA »)

Annonce de la nomination d'Avjit Kamboj au poste de chef des finances M. Kamboj compte plus de 16 années d'expérience à des postes de gestion en finances et technologie dans les marchés des capitaux et internationaux

nomination d'Avjit Kamboj au poste de chef des finances M. Kamboj compte plus de 16 années d'expérience à des postes de gestion en finances et technologie dans les marchés des capitaux et internationaux La filiale Stone Group de Converge a remporté le prix mondial ainsi que le prix argent mondial dans la catégorie de la responsabilité sociale d'entreprise dans le cadre des Green World Awards 2023; l'entreprise prévoit publier d'autres détails sur les facteurs ESG à sa prochaine AGA, le 20 juin 2023

« Avec le succès de notre stratégie de vente croisée, la Société accordera désormais la priorité à la croissance interne plutôt qu'à la croissance externe », a poursuivi M. Maine. « L'entreprise est également heureuse d'annoncer aujourd'hui la nomination de M. Avjit Kamboj au poste de chef des finances. Après avoir pris la tête du secteur des finances au début de la croissance de Converge, M. Kamboj réintégrera l'équipe de direction de Converge, et il relèvera de moi en tant que PDG du Groupe. »

Initiatives de gestion des immobilisations

Compte tenu des flux de trésorerie nets positifs de la Société et de la production soutenue de flux de trésorerie, le Conseil d'administration a autorisé la mise en place d'un dividende trimestriel. Le Conseil a déclaré un dividende de 0,01 $ par action ordinaire de la Société pour le premier trimestre de 2023. Ce dividende sera versé vers le 16 juin 2023 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 9 juin 2023. Ce dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

La Société a également l'intention de reprendre les achats effectués en vertu de l'OPRA qui ont commencé le 11 août 2022. L'OPRA se termine un an après son lancement, ou plus tôt si le nombre maximal d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRA a été racheté ou si l'OPRA est résiliée à la discrétion de la Société. À la date des présentes, 6 464 124 actions ordinaires sur un maximum de 10 744 818 actions ordinaires ont été rachetées par la Société en vertu de l'OPRA.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)



31 mars 2023 31 décembre 2022 Actifs







Actifs courants









Trésorerie 139 028 $ 159 890 $

Liquidités soumises à restrictions 5 105

5 230



Créances clients et autres débiteurs 784 096

781 683



Stocks 157 608

158 430



Charges payées d'avance et autres actifs 25 139

23 046





1 110 976

1 128 279

Actifs non courants









Immobilisations corporelles et actifs au titre des droits d'utilisation, montant net 79 897

88 352



Immobilisations incorporelles, montant net 446 961

463 751



Goodwill 566 996

563 848



Autres actifs non courants 12 061

4 646





2 216 891 $ 2 248 876 $











Passifs







Passifs courants









Dettes fournisseurs et autres créditeurs 828 000 $ 824 924 $

Emprunts 460 221

421 728



Autres passifs financiers 66 741

123 932



Produits différés et autres passifs 60 484

60 210



Impôt sur le résultat exigible 5 402

7 112





1 420 848

1 437 906

Passifs non courants









Autres passifs financiers 64 551

77 183



Passif d'impôt différé 98 513

102 977





1 583 912 $ 1 618 066 $











Capitaux propres









Actions ordinaires 599 233

595 019



Surplus d'apport 8 767

7 919



Droits d'échange -

1 705



Cumul des autres éléments du résultat global 15 881

13 708



Déficit (20 398)

(18 441)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Converge 603 483

599 910

Participation ne donnant pas le contrôle 29 496

30 900





632 979

630 810





2 216 891

2 248 876 $

Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)





Trimestres clos le 31 mars





2023

2022













Revenus









Produit

536 689 $ 397 392 $ Services

141 509

96 648

Total des revenus

678 198

494 040

Coût des ventes

506 610

384 995

Profit brut

171 588

109 045













Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

132 033

80 412

Résultat avant les éléments suivants

39 555

28 633

Amortissement

25 890

14 480

Charges financières, montant net

9 350

1 818

Charges spéciales

4 284

5 722

Charge de rémunération fondée sur des actions

848

1 212

Autres charges

2 469

6 403

Perte avant impôts sur le revenu

(3 286)

(1 002)













Charge d'impôt

75

1 406













Perte nette

(3 361) $ (2 408) $ Perte nette attribuable aux :









Actionnaires de Converge

(1 957)

(1 794)

Participation ne donnant pas le contrôle

(1 404)

(614)





(3 361) $ (2 408) $ Autres éléments du résultat global









Perte (gain) de change liée à la conversion des établissements à l'étranger

(2 173)

6 587

Résultat global

(1 188) $ (8 995) $ Résultat global (perte) attribuable aux :









Actionnaires de Converge

216

(8 381)

Participation ne donnant pas le contrôle

(1 404)

(614)





(1 188) $ (8 995) $











BAIIA ajusté3

41 208 $ 29 649 $ BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut3

24,0 % 27,2 %

____________ 3 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS) et non d'une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section des mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse pour consulter les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)



Pour le trimestre

clos le 31 mars



2023

2022











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Perte nette (3 361) $ (2 408) $ Ajustements pour rapprocher la perte nette des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Amortissement 27 549

15 340

Pertes de change latentes 2 463

6 669

Charge de rémunération fondée sur des actions 848

1 212

Charges financières, montant net 9 350

1 818

Charge d'impôt sur le résultat 75

1 406



36 924

24 037

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement







Créances clients et autres débiteurs (2 441)

(27 773)

Stocks 1 328

6 549

Charges payées d'avance et autres actifs (1 426)

(1 429)

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 781

(29 383)

Impôt sur le résultat exigible (6 925)

(753)

Autres passifs financiers 356

1 917

Produits différés et dépôts de clients 166

(3 385)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 28 763

(30 220)











Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement







Acquisition d'immobilisations corporelles (5 106)

(11 356)

Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 68

177

Remboursement de contrepartie éventuelle (8 960)

(10 134)

Remboursement de contrepartie différée (25 654)

(1 740)

Remboursement du passif lié à la participation ne donnant pas le contrôle (29 994)

-

Regroupements d'entreprises, moins la trésorerie acquise -

(67 926)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (69 646)

(90 979)











Flux de trésorerie liés aux activités de financement







Transferts des (aux) liquidités soumises à restrictions 216

(63 493)

Intérêts payés (7 877)

(956)

Paiements d'obligations locatives (5 135)

(2 728)

Remboursement de billets à payer (40)

(121)

Produit net des emprunts 34 199

162 468

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 21 363

95 170











Variation nette de la trésorerie pour la période (19 520)

(26 029)

Incidence du change sur la trésorerie (1 342)

(5 500)

Trésorerie au début de la période 159 890

248 193

Trésorerie à la fin de la période 139 028 $ 216 664 $

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté qui n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles pour la plupart des actionnaires, des créanciers et d'autres intervenants dans l'analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) ajusté(e) pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières, les gains et pertes de change, la charge de rémunération fondée sur des actions, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements, comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions.

La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n'auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre

clos le 31 mars

2023

2022

Résultat avant impôt sur le résultat (3 286) $ (1 002) $ Charges financières 9 350

1 818

Charge de rémunération fondée sur des actions 848

1 212

Amortissement 25 890

14 480

Amortissement inclus dans le coût des ventes 1 659

751

Perte de change 2 463

6 668

Charges spéciales 4 284

5 722

BAIIA ajusté 41 208 $ 29 649 $

BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité opérationnelles de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par la marge brute.

Bénéfice net ajusté (perte) et bénéfice par action (« BPA ») ajusté

Le bénéfice net ajusté (perte) représente le bénéfice net (perte) ajusté pour exclure les charges spéciales, l'amortissement des actifs incorporels acquis et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le bénéfice net ajusté (perte) est une mesure plus utile que le bénéfice net (perte), car il exclut l'incidence des éléments ponctuels, non monétaires ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement commercial sous-jacent de Converge. Le BPA ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté (perte) par le total des actions moyennes pondérées en circulation, de base et après dilution.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour le trimestre clos le 31 mars

2023

2022

Perte nette (3 361) $ (2 408) $ Charges spéciales 4 284

5 722

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 20 208

11 316

Perte de change 2 463

6 668

Rémunération fondée sur des actions 848

1 212

Bénéfice net ajusté : 24 442 $ 22 510 $ De base 0,12

0,10

Dilué 0,12

0,10



Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires brut pour la croissance interne

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du chiffre d'affaires brut et du revenu net, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre clos le 31 mars

2023

2022

Produits de la vente de biens 665 310 $ 453 389 $ Services gérés 40 636

33 983

Services de tiers et services professionnels 259 312

186 557

Chiffre d'affaires brut 965 258 $ 673 929 $ Ajustement au titre de transactions commerciales effectuées en tant qu'agent 287 060

179 889

Produits nets 678 198 $ 494 040 $

Croissance interne

La Société mesure la croissance interne au niveau du chiffre d'affaires brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Pour calculer la croissance interne, la Société déduit donc le chiffre d'affaires brut et le profit brut générés par les sociétés acquises au cours de la période de déclaration.

La croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculée en déduisant le chiffre d'affaires brut de la période précédente (comme déclaré dans les documents publics de la Société) du chiffre d'affaires brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculé en divisant la croissance interne par le chiffre d'affaires brut présenté à la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance interne du chiffre d'affaires brut pour le T1 2023 :

Pour le trimestre clos le 31 mars T1 2023

T1 2022

Chiffre d'affaires brut 965 258 $ 673 929 $ Moins : chiffre d'affaires brut des sociétés non détenues au cours de la période comparative 245 630

188 685

Chiffre d'affaires brut des sociétés détenues au cours de la période comparative 719 628 $ 485 244 $ Chiffre d'affaires brut de la période précédente 673 929

408 100

Croissance interne - en dollars 45 699 $ 77 144 $ Croissance interne - en pourcentage 6,8 % 18,9 %

La croissance interne de la marge brute est calculée en soustrayant la marge brute de la période précédente, comme présentée dans les documents publics de la Société, de la marge brute de la période considérée pour le même portefeuille d'entreprises. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.

Pour le trimestre clos le 31 mars T1 2023

T1 2022

Marge brute 171 588 $ 109 045 $ Moins : profit brut des sociétés non détenues au cours de la période comparative 44 597

31 808

Marge brute des sociétés détenues au cours de la période comparative 126 991

77 237

Marge brute de la période précédente 109 045

67 797

Croissance interne - en dollars 17 946 $ 9 440 $ Croissance interne - en pourcentage 16,5 % 13,9 %

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com , y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

