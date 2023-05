Communauto et la Ville de Montréal accélèrent le déploiement de l'offre d'autopartage





MONTREAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Communauto et la Ville de Montréal unissent leurs forces pour répondre à la demande grandissante de services d'autopartage dans la métropole. Dans le cadre de cette collaboration, un projet-pilote de 90 nouvelles « stations-zones » sera déployé dans 10 arrondissements, en partenariat avec l'Agence de mobilité durable. Cette initiative permettra à Communauto de mettre en circulation une quantité record de 885 véhicules, dont jusqu'à 350 en station-zone, qui seront déployés à Montréal cette année. 710 seront déjà en service dès cet été. D'ici la fin de l'année 2023, ce seront donc presque 3700 véhicules Communauto qui seront répartis dans la région de Montréal. En raison de son succès en 2022, le service d'autopartage a connu une augmentation importante de sa clientèle et cette hausse inégalée du nombre de véhicules permettra de garantir une offre adéquate aux usagers, de plus en plus nombreux.

« Les services d'autopartage ont le vent dans les voiles à Montréal et nous sommes enchantés d'accélérer leur développement aux quatre coins de la ville. L'augmentation de l'offre de voitures Communauto et l'arrivée de 90 stations-zone sont d'excellentes nouvelles pour les usagers, qui se font de plus en plus nombreux, et pourront avoir accès à des voitures plus facilement, partout à Montréal. En bonifiant le service d'autopartage, on continue d'inciter plus de Montréalaises et Montréalais à choisir cette alternative à l'auto-solo qui s'inscrit parfaitement dans notre volonté de diversifier les options de mobilité, de décongestionner la ville et de décarboner les transports. » a souligné Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

« Selon une enquête menée auprès des utilisateurs d'autopartage à Montréal cette année, 78% d'entre eux déclarent avoir vendu ou renoncé à l'achat d'une voiture après leur adhésion à Communauto et d'avoir réduit de 34% les kilomètres parcourus annuellement. Garantir une offre d'autopartage adéquate à la demande est donc essentiel pour progresser vers une mobilité plus sobre en carbone » dit M. Benoit Robert, président et fondateur de Communauto.

Les « stations-zones » : une solution pour accélérer l'offre d'autopartage

Grâce à la collaboration de la Ville de Montréal et de l'Agence de mobilité durable ainsi que le soutien des arrondissements, le projet-pilote de déploiement à grande échelle des «stations-zones» permettra de mettre en service 90 nouvelles stations zones rapidement.

Ce nouveau concept, alliant la flexibilité du service sans réservation (volet FLEX) et la fiabilité du service avec réservation (volet en station), a déjà été expérimenté à petite échelle dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La-Petite-Patrie.

Comme les véhicules dans les stations régulières, les voitures en station-zone pourront être réservées jusqu'à un mois d'avance, mais seront garées sur la rue et pourront se trouver n'importe où à l'intérieur d'un périmètre défini. Elles ne disposent donc pas de place de stationnement fixe et bénéficient des mêmes permis de stationnement que les voitures FLEX.

Grâce à la participation de la Ville, de l'Agence de mobilité durable et des arrondissements, il sera possible d'utiliser la vignette du libre-service intégrale afin de tester ces nouvelles modalités et mesurer la faisabilité de cette option. La mise en branle des nouvelles stations-zones se fera en fonction de la demande.

De nouvelles stations et de nouvelles zones FLEX pour développer le réseau Communauto sur le territoire

En 2023, outre les stations-zones, partout dans la ville, seront ajoutées environ 100 nouvelles stations réservées, notamment dans les arrondissements de Saint-Laurent (secteur Bois -Franc) et de Rivière-des- Prairies.

De plus, la zone FLEX sera élargie à la zone centrale de l'arrondissement de Lachine et sera étendue à l'est dans l'arrondissement de Montréal-Nord, de la zone actuelle jusqu'au Cégep Marie-Victorin.

De nouveaux modèles de voitures viendront enrichir le parc automobile Communauto

Afin de répondre à des besoins toujours plus variés et de contrer la pénurie de véhicules neufs, la flotte de Communauto se diversifie. Différents modèles de voitures feront leur apparition dans le parc de véhicules de Communauto, notamment des mini-fourgonnettes. Plus de 60 unités s'ajouteront à la flotte en 2023.

Davantage de voitures électriques et hybrides en 2023

Communauto prévoit ajouter 80 véhicules électriques à son parc automobile, pour atteindre 150 unités à la fin de l'année. Il s'agit ici du plus grand parc de véhicules électriques partagés au Canada et parmi le plus important en Amérique.

Cependant, ces chiffres sont en dessous de ce qu'espérait Communauto. En effet, malgré la ferme intention de l'entreprise d'ajouter exclusivement des véhicules hybrides et électriques, le marché n'a pas été en mesure de livrer un nombre suffisant de véhicules de ces catégories ces dernières années. Pour cette raison, les véhicules à moteur thermique ont fait à nouveau leur apparition dans le parc de Communauto.

L'application Communauto se modernise

Avec son interface plus intuitive et plus moderne et de nouvelles fonctionnalités, cette nouvelle version de l'app Communauto promet d'offrir une expérience utilisateur améliorée.

Tous les abonnés Communauto ont déjà été invités à découvrir et à explorer la version BETA.

Une année 2022 exceptionnelle mais pleine de défis

2022 a été une année remarquable (2,3 M de trajets à Montréal, + 24% comparativement à 2021) mais le défi de garantir une offre adéquate de véhicules a été important. Les 550 véhicules ajoutés au parc en 2022 (+24%) représentaient seulement le 60% des commandes de véhicules que Communauto souhaitait recevoir pour répondre à la demande particulièrement forte durant la saison estivale.

SOURCE COMMUNAUTO

12 mai 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :