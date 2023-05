DÉCLARATION COMMUNE - L'industrie grecque de la défense bénéficie d'un coup de pouce majeur grâce à la production de technologies avancées en matière de drones en Grèce





Un nouveau partenariat entre Hellenic Defence Systems (EAS) et l'entreprise mondiale d'aérospatiale et de technologie Paramount change la donne pour le marché grec des drones

ATHÈNES, Grèce, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise publique grecque de défense, Hellenic Defence Systems (EAS) et Paramount Industries Greece ont signé un partenariat stratégique pour la production locale de munitions rôdeuses à longue portée de nouvelle génération, dans le cadre d'une initiative importante visant à renforcer les capacités de fabrication nationales de l'industrie grecque de la défense.

Cette déclaration commune, faite le premier jour du salon de la défense d'Athènes (DEFEA 2023), intervient à un moment où l'industrie grecque redéveloppe et renforce ses capacités nationales de défense et d'aérospatiale.

Le système de munitions rôdeuses, appelé « IRIX » (nom utilisé par le poète grec Homère pour décrire les faucons) est sur le point d'entrer dans l'histoire en tant que première munition rôdeuse produite en Grèce, tout en s'imposant comme l'une des munitions rôdeuses les plus avancées et à longue portée produites en Europe.

L'accord prévoit la fabrication en Grèce de munitions rôdeuses à longue portée compétitives au niveau international, qui serviront à la fois le marché grec et seront disponibles à l'exportation pour des clients internationaux.

Hellenic Defence Systems (EAS), la principale entreprise publique grecque de défense, est un partenaire stratégique de certaines des plus grandes entreprises de l'industrie internationale de la défense, avec une longue tradition de 140 ans de conception, de développement, de fabrication et de fourniture aux forces armées grecques de systèmes de défense de type OTAN. Le ministère grec des Finances est l'actionnaire principal et l'entreprise est supervisée par le ministère de la Défense nationale.

Nikolaos Kostopoulos, PDG de Hellenic Defence Systems (EAS), a déclaré : « Nous sommes très heureux d'entrer en production, en Grèce, avec l'une des munitions rôdeuses à longue portée les plus avancées au monde. Nous avons trouvé en Paramount un partenaire stratégique idéal, reconnu comme l'un des pionniers de l'industrie des munitions rôdeuses.

« EAS et Paramount ont développé conjointement un produit innovant et avancé, spécialement conçu pour le marché grec, appelé IRIX. Il s'agit d'un projet phare pour le redéveloppement et l'amélioration de l'industrie grecque de la défense, dont nous sommes immensément fiers. »

IRIX est basé sur la technologie très avancée du véhicule aérien sans pilote (UAV) N-Raven de Paramount. Le N-Raven a été conçu numériquement dans l'optique d'un transfert rapide de technologie, afin de permettre aux gouvernements de fabriquer dans leur pays les technologies relatives aux munitions rôdeuses.

Le partenariat comprendra le transfert de technologies et de compétences pour la coproduction locale d'IRIX ainsi que la participation continue d'EAS à la recherche et au développement (R&D) des futures mises à niveau du système IRIX.

Steve Griessel, PDG de Paramount Global, a déclaré : « Nous avons le privilège d'être l'un des partenaires mondiaux de choix d'EAS, en tirant parti de nos décennies d'innovation en matière d'aéronefs sans pilote et de notre expertise en matière de production portable pour développer et produire conjointement l'IRIX en Grèce. Chez Paramount, nous pensons que les véritables partenariats et l'innovation signifient que nous concevons et produisons des solutions technologiquement avancées, abordables et hautement personnalisables en collaboration avec nos partenaires. »

Les entreprises ont également annoncé que l'implication d'autres entreprises grecques dans la chaîne d'approvisionnement pour la production du système sera encouragée, afin d'accroître la participation et l'autonomie de l'industrie grecque de la défense.

L'IRIX est un véhicule aérien sans pilote (UAV) robuste et rentable et un système de munitions rôdeuses, conçu pour renforcer les compétences des forces armées en matière de reconnaissance aérienne, d'engagement et de frappe de précision, en répondant aux exigences actuelles en termes de capacité opérationnelle dans les guerres asymétriques et symétriques. La plateforme offre aux commandants opérationnels des renseignements exploitables en temps réel et, à partir de là, la possibilité de frapper des cibles de grande valeur au coeur du territoire ennemi ou d'empêcher l'ennemi d'utiliser un terrain essentiel sur le plan opérationnel.

George Kyriakos, PDG de Paramount Industries Greece, a déclaré : « Le rôle des munitions rôdeuses sur le champ de bataille moderne n'a cessé de croître, comme en témoignent les récents conflits qui se déroulent dans le monde entier. Ces ramifications socio-économiques ont fait de la sécurité de l'approvisionnement en technologies et capacités de défense de tout pays une condition préalable à la stabilité et à la croissance.

« Le partenariat entre Paramount Industries Greece et Hellenic Defence Systems apportera une solution puissante au besoin croissant de munitions rôdeuses avancées et précises, renforçant ainsi les capacités de défense de la Grèce ainsi que celles de l'OTAN et de l'Europe. Il est important de noter que ce partenariat stimulera également notre industrie locale et créera des opportunités de haute technologie et des emplois qualifiés sur le marché local », a-t-il conclu.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À propos de Hellenic Defence Systems (EAS)

Hellenic Defence Systems (EAS) est la première société de défense d'État grecque, agissant en tant que partenaire stratégique de certaines des plus grandes entreprises de l'industrie de la défense internationale, avec une longue tradition de 140 ans de conception, de développement, de fabrication et de fourniture aux forces armées grecques de systèmes de défense de type OTAN. Le ministère grec des Finances est l'actionnaire principal et l'entreprise est supervisée par le ministère de la Défense nationale.

À propos de Paramount

Paramount est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'aérospatiale et de la technologie de la défense qui, depuis 29 ans, développe des solutions dans des environnements difficiles. Paramount s'engage à permettre aux gouvernements de défendre leur pays, de protéger leur souveraineté territoriale et de maintenir la paix et la stabilité pour soutenir et protéger leurs ressources et leurs citoyens.

Paramount crée une capacité industrielle de défense indépendante et autochtone en mettant en place des capacités pour les gouvernements par l'octroi de licences sur sa propriété intellectuelle développée depuis 29 ans, en leur transférant la technologie et en mettant en oeuvre une fabrication rapide à distance dans leurs pays.

La société a mis en place un programme de partenariat stratégique de premier ordre afin d'élargir encore les solutions qu'elle propose aux gouvernements avec lesquels elle s'associe. Paramount opère actuellement dans 25 pays et a mis en place des capacités de défense sur tous les continents.

Pour les questions de presse : Nico De Klerk, [email protected], +27769810939 ; Sam Amsterdam, [email protected], +1 (202) 910-8349

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2075078/Paramount_JOINT_STATEMENT__%C2%A0Greek_Defence_Industry_Receives_Majo.jpg

12 mai 2023 à 10:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :