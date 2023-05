CGTN : Xiongan, la « ville du futur » de la Chine, et sa croissance fondée sur l'innovation





PÉKIN, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- De nombreux gratte-ciel en construction, des quartiers modernes remplis de verdure et des bus sans chauffeur sillonnant les nouvelles routes asphaltées ne sont qu'une poignée d'indicateurs reflétant l'essor de la nouvelle zone de Xiongan, dans la province du Hebei, au nord de la Chine.

Métropole moderne de haut niveau, respectueuse de l'environnement et dotée d'infrastructures de haute technologie, la nouvelle zone de Xiongan est l'un des projets les plus ambitieux de la Chine. La nouvelle zone est tellement développée que personne ne pourrait croire que tout ce qui constitue cette ville de rêve a été construit à partir de rien il y a seulement six ans.

Située à 105 kilomètres de la capitale Pékin et de la métropole côtière Tianjin, Xiongan a été créée pour alléger la pression sur Pékin tout en promouvant le « développement régional coordonné » de la région Pékin-Tianjin-Hebei. La ville devrait être comparable à la zone économique spéciale de Shenzhen et à la nouvelle zone de Shanghai Pudong.

À bord d'un train à grande vitesse d'une heure, le président Xi Jinping a effectué une visite d'inspection dans la ville mercredi. Il a salué les « résultats importants obtenus par étapes » dans la ville, tout en appelant à un développement continu et de qualité qui implique l'innovation, un niveau élevé de numérisation, un développement à faible émission de carbone et un environnement convivial pour les résidents.

Un pôle d'innovation

À Xiongan, tout devient numérique grâce à un développement de haute qualité qui s'appuie sur l'innovation scientifique et technologique.

Les bus sans conducteur, qui font actuellement l'objet d'essais, en sont un exemple. Pour améliorer l'efficacité du réseau de transport, les véhicules peuvent non seulement reconnaître les feux de circulation et les panneaux de signalisation, mais aussi réduire leur vitesse ou s'arrêter en cas d'obstacle.

La ville compte également 153 km de « routes numériques », où des capteurs installés sur les lampadaires peuvent surveiller le nombre et la vitesse des véhicules afin de réduire les embouteillages. « La construction de la ville intelligente a servi d'exemple pour la planification et la gestion des villes futures », a déclaré Weng Mengyong, président de la China Highway and Transportation Society (Société chinoise des autoroutes et des transports).

Au cours de son voyage, le président Xi Jinping a souligné sa vision d'un « terrain fertile pour l'innovation et les entreprises ».

Le président chinois a également appelé à des politiques et des mesures pionnières en matière de réforme et d'ouverture, ainsi qu'à des projets d'innovation d'essai et de démonstration tournés vers l'avenir dans ce domaine.

Depuis que la Chine a annoncé son intention de créer la ville en 2017, la nouvelle zone de Xiongan a réalisé plus de 510 milliards de yuans (environ 74 milliards de dollars) d'investissements. Plus précisément, les entreprises publiques chinoises ont créé plus de 140 filiales et succursales axées sur des industries telles que les technologies de l'information, les sciences de la vie modernes, la biotechnologie et les nouveaux matériaux, entre autres.

Une ville pour le peuple

« Xiongan est une ville jeune avec un grand potentiel », déclare Zhao Can, employé de Hebei Xiongan Urban Construction Co, Ltd. Cet ancien habitant de Pékin a décidé de s'installer à Xiongan avec sa femme.

Zhao fait partie des centaines de milliers de jeunes talents attirés par la ville pour ses politiques favorables, ses services publics conviviaux et son cadre de vie « vert ».

Au cours de son voyage de mercredi, le président Xi Jinping a visité une communauté résidentielle qui abrite plus de 5 000 résidents relocalisés et a souligné l'importance de veiller à ce que les résidents relocalisés vivent bien et aient des emplois satisfaisants.

« Promouvoir l'égalité d'accès aux services publics de base est essentiel pour construire une ville du peuple qui soit à la fois agréable à vivre et propice aux affaires », a souligné M. Xi Jinping.

Selon les experts, le développement de la nouvelle zone de Xiongan est un paradigme de la modernisation de la Chine qui revêt une importance historique.

« Il faut d'abord un plan complet et scientifique, suivi d'un système national de soutien aux initiatives innovantes. La ville est née pour être une base de percées technologiques locales », a déclaré Cong Yi, doyen de l'École de marxisme de l'université des finances et de l'économie de Tianjin.

« Elle reflète non seulement les racines de la puissance économique de la Chine, mais elle jouera également un rôle exemplaire dans le monde, en montrant que le mode de modernisation chinois n'est pas uniquement axé sur la croissance économique, mais qu'il s'agit plutôt d'un modèle de développement global. »

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

12 mai 2023 à 10:24

