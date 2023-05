Montréal contribue au développement de nouveaux logements pour des femmes et des enfants victimes de violence conjugale





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une résolution recommandant au conseil municipal d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède un terrain à l'organisme à but non lucratif Transit 24 pour la construction d'une maison d'hébergement de deuxième étape destiné à des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

Alliée contre la violence conjugale, la Ville s'est engagée à favoriser la réalisation de nouvelles maisons d'hébergement sur son territoire, le manque de places dans ce type d'établissement représentant un enjeu majeur pour assurer la sécurité des femmes et des enfants victimes de violence.

« Les enjeux de sécurité publique et de logement sont au coeur des problématiques qui affectent particulièrement les femmes victimes d'un continuum de violences et nous avons la responsabilité collective d'agir pour lutter contre ce fléau. C'est un fait que nous réitérons aujourd'hui par le biais de cette annonce. Les violences envers les femmes n'ont tout simplement pas leur place dans notre société. Le projet que l'organisme Transit 24 réalisera sur le site que nous lui cédons aujourd'hui représente un pas de plus vers l'atteinte de milieux de vie exempts de toute violence. Des milieux de vie où l'égalité et la sécurité font partie intégrante de la réalité de toutes et de tous », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Nous remercions la Ville de Montréal de nous aider à mettre en oeuvre ce projet qui contribuera à améliorer la vie de ces femmes vulnérables dans le besoin. À l'intérieur de ce projet, nos intervenantes seront en mesure d'offrir gratuitement tous les services qui visent à accueillir et à soutenir ces femmes et leurs enfants. En leur offrant cet accompagnement personnalisé, nous les aidons à trouver des pistes de solutions à leurs problèmes », a expliqué la directrice de l'organisme Transit 24, Blandine Tongkalo.

Rappelons que Montréal est mobilisée en faveur de la lutte contre la violence conjugale, comme en témoigne sa Charte des droits et responsabilités et son adhésion à la démarche Municipalité alliée contre la violence conjugale. De plus, la Ville a adopté à l'unanimité une déclaration visant à contrer les violences à caractère sexuel dans l'espace public. La métropole adhère également au réseau Villes sûres, espaces publics sûrs d'ONU Femmes depuis 2019. Les élues et élus de la Ville de Montréal ont aussi adopté, au conseil municipal, une déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

Depuis octobre 2021, le SPVM a bonifié son offre de service avec la création de sa section spécialisée en violence conjugale (SSVC). Il s'agit d'une unité qui comprend la prévention, les enquêtes et la concertation au sein d'une même équipe. Les enquêteurs de la SSVC ont comme mandat de traiter les plaintes de violence conjugale qui nécessitent une attention particulière.

Enfin, en février 2023, la Ville a été officiellement certifiée Milieu de travail engagé contre la violence conjugale par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Cette certification a été obtenue à la suite de mesures internes d'accompagnement et d'accommodement mises en place spécifiquement par la Ville pour contrer la violence conjugale.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

12 mai 2023 à 09:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :