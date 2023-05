/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Burnaby/





BURNABY, BC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Vancouver Quadra, de l'honorable Dan Coulter, ministre d'État à l'Infrastructure et au Transport, de Mike Hurley, maire de la Ville de Burnaby et vice-président du conseil des maires sur le transport régional et de Kevin Quinn, PDG de TransLink.

Date : Le vendredi 12 mai, 2023



Heure : 13 h HAP



Lieu : Operations and Maintenance Centre 2

6700 Southridge Dr,

Burnaby (Colombie-Britannique) V3N 5G3

12 mai 2023 à 09:00

