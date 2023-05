Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ORM

Industries Lassonde inc. (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2023. Faits saillants financiers: Premiers trimestres terminés les (en millions de dollars, sauf...

Alors que les négociations du secteur public entrent dans une phase d'intensification de la mobilisation, plus d'un millier de personnes sont attendues dès 11 h 30 demain, le 13 mai 2023, pour une manifestation du Front commun lors du congrès de la...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Orford Mining Corporation Symbole à la Bourse de croissance TSX : ORM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 30 AM L'OCRCVM peut prendre la...

Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG) a publié sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2022. Celle-ci souligne les initiatives de l'organisation pour favoriser le bien-être économique, environnemental et social de ses...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : ANKH II CAPITAL INC. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AUNK.P Motif : En attente Heure de la suspension (HE) : 7 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...