Lancement mondial du premier tissu stretch intrinsèquement ignifuge de l'industrie textile : Tecasafe® 360+





Le 20 avril 2023, TenCate Protective Fabrics, leader dans le domaine des textiles ignifuges, a présenté sa toute dernière innovation, un tissu stretch intrinsèquement ignifuge appelé Tecasafe® 360+.

S'appuyant sur la réputation de confiance d'une vaste gamme de produits de protection, Tecasafe® 360+ représente la prochaine évolution des vêtements de travail en combinant la protection des textiles ignifugés (FR) avec le confort et la facilité d'utilisation de la technologie stretch.

Tecasafe® 360+ efface ainsi les frontières entre vêtements de travail et vêtements décontractés. Le marché des vêtements de travail rattrape le monde de la mode en créant des vêtements de travail qui se rapprochent plus que jamais du look et du confort des vêtements de sport

En associant un mélange exclusif de matériaux ignifuges inhérents aux qualités extensibles révolutionnaires des fibres XLANCE®, Tecasafe® 360+ répond à toutes les demandes des professionnels modernes portant des textiles ignifuges : un tissu qui les protège, qui leur procure une sensation de bien-être et qui est beau.

« L'ajout de la technologie stretch aux vêtements ignifuges représente un moment décisif pour un monde d'utilisateurs finaux qui comptent sur les tissus ignifuges pour rester en sécurité et à l'aise au travail », a déclaré Michael Laton, vice-président de la stratégie mondiale et de l'innovation chez TenCate Protective Fabrics (TCPF). « L'équipe de TenCate Protective Fabrics est fière de partager ce moment important avec nos utilisateurs finaux, les membres de l'équipe, les clients, les fournisseurs et les partenaires. »

Disponible sur les marchés américain, européen et d'Asie-Pacifique, le lancement mondial de Tecasafe® 360+ est le premier lancement mondial de produit de TenCate Protective Fabrics - une réalisation essentielle dans la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal du fabricant de textile.

Avec la commercialisation mondiale en cours, des informations et documents multilingues sur le dernier tissu ignifuge sont maintenant disponibles pour tous les publics dans l'expérience virtuelle Tecasafe® 360+.

À propos de TenCate Protective Fabrics

En tant que premier producteur mondial de tissus de protection, TenCate Protective Fabrics permet à des millions de personnes dans le monde entier de réaliser leurs tâches avec brio. Des générations de professionnels des secteurs de la sécurité industrielle, de la protection incendie, de la santé, de l'armée et de la police comptent sur nos tissus pour assurer leur sécurité, leur confort et leur confiance. Pour en savoir plus, visitez le site tencatefabrics.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 mai 2023 à 08:35

