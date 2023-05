Dominique Scali remporte le Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit





MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10?000 $ à l'écrivaine Dominique Scali, lauréate du Prix des libraires 2023 dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit, pour son livre Les marins ne savent pas nager, paru aux Éditions La Peuplade. Le prix lui a été remis hier soir par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion du gala du Prix des libraires 2023, organisé l'Association des libraires du Québec, au Club Soda, à Montréal.

«?La remise du Prix des libraires est une célébration incontournable des autrices et auteurs québécois, et de leur immense talent, qui contribue à la vitalité de la littérature québécoise. Dominique Scali est assurément un bel exemple de ce dynamisme. Ce prix est un symbole de reconnaissance et une incitation à poursuivre son travail. Je félicite la lauréate pour son roman remarquable Les marins ne savent pas nager, dont les aventures maritimes époustouflantes marqueront notre imaginaire?», a déclaré André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos de Les marins ne savent pas nager

Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'île d'Ys, berceau d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et marges, Danaé Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le coeur des hommes. (Source : La Peuplade)

À propos de Dominique Scali

Ne?e a? Montre?al en 1984, Dominique Scali est romancie?re, journaliste et nostalgique de toutes les e?poques qu'elle n'a pas ve?cues. Son premier roman, A? la recherche de New Babylon (2015), a e?te? traduit en anglais et en espagnol.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient : Mali Navia pour La banalité d'un tir (Leméac), Heather O'Neill pour Perdre la tête (Alto), Maxime Raymond Bock pour Morel (Le Cheval d'août), et Myriam Vincent pour À la maison (Poètes de brousse).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Prix des Libraires

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec joue un rôle important de reconnaissance de la littérature et de promotion de la lecture. Il fait reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la curiosité, de la connaissance et de la culture en général et il encourage la fréquentation des librairies. Cette célébration annuelle, organisée par l'Association des libraires du Québec, se veut un hommage aux auteurs et autrices, dont l'oeuvre a marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par son originalité et sa qualité littéraire. Le volet adulte du Prix compte quatre catégories : Roman-Nouvelles-Récit, Bande dessinée, Essai et Poésie.

Liens :

- Site Web du Prix des Libraires

- Liste de tous les lauréats et lauréates aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Les marins ne savent pas nager aux Éditions La Peuplade

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

12 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :