Entente de principe ratifiée par les employé(e)s de Bécancour





BÉCANCOUR, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée syndicale, les cols bleus et les cols blancs de la Ville de Bécancour, en Mauricie, ont ratifié à 79 % l'entente de principe, conclue entre leur syndicat et la Municipalité, le 3 mai dernier. La convention collective des 90 salarié(e)s était échue depuis le 31 décembre 2022.

D'une durée de cinq ans, le nouveau contrat de travail comprendra des augmentations salariales annuelles de 4 % en 2023, de 3,5 % en 2024, de 3 % en 2025 et 2026 et finalement de 2,5 % en 2027. Parmi les autres gains, mentionnons l'ajout d'une 5e semaine de vacances annuellement après dix ans de service et une 6e après 20 ans.

De plus, le processus d'avancement des échelons sera accéléré. Il faudra dorénavant 18 mois pour atteindre le maximum de l'échelle salariale, au lieu de trois ans actuellement.

Les parties se sont également entendues sur la création d'un comité paritaire pour négocier les modalités de la mise en place d'une politique de télétravail et de flexibilité des horaires.

Parmi les autres avancées, mentionnons également la négociation de nouvelles dispositions sur la retraite progressive, la bonification de la prime de garde et des montants alloués pour les bottes de sécurité.

« Les membres l'ont exprimé clairement, nous sommes heureux de cette entente. Elle répond aux objectifs de cette négociation, soit de protéger le pouvoir d'achat de nos membres et améliorer leurs conditions de travail. On peut dire que c'est mission accomplie, » se réjouit Philippe Héon, président de la section locale 1677 du SCFP.

Cette négociation s'est déroulée dans un climat respectueux et cordial, ce qui a permis d'améliorer les relations de travail avec l'employeur.

