Yamaha : l'éducation musicale de style japonais à l'aide de flûtes à bec commence dans les écoles primaires publiques en Inde





En coopération avec le Delhi Board of School Education, Yamaha Corporation (ci-dessous, « Yamaha ») a lancé en avril un enseignement de la musique instrumentale de style japonais utilisant des flûtes à bec pour les élèves de cinquième année dans dix écoles primaires publiques en Inde. Des programmes utilisant des flûtes à bec et des synthés sont proposés en tant qu'activités parascolaires dans des écoles primaires privées en Inde depuis 2017, mais c'est la première fois qu'un programme sera proposé dans le cadre de classes d'écoles primaires publiques. Le programme proposé par Yamaha comprend non seulement des cours techniques de flûte à bec, mais intègre également des travaux de groupe et des discussions au sein des cours pour cultiver une compréhension mutuelle. Avant le début des cours, une formation des professeurs de musique est réalisée en mettant l'accent sur l'utilisation d'une approche d'apprentissage holistique. Yamaha vise à étendre son programme à plus d'écoles de Delhi à l'avenir. « L'introduction de l'éducation musicale de style japonais dans l'enseignement primaire en Inde » a été adoptée par le MEXT en tant que projet soutenu par EDU-Port Japan*1 en 2022.

À propos du projet d'école

En tant que fabricant d'instruments de musique complet, Yamaha promeut les avantages de la musique et de l'enseignement de la musique instrumentale sur les sites d'enseignement musical du monde entier. En particulier, le projet d'école de Yamaha, qui est développé principalement dans des pays émergents depuis 2015, est une initiative visant à populariser les activités utilisant la musique et les instruments de musique dans l'enseignement public pour transmettre le plaisir de la musique et des instruments de musique. À ce jour, Yamaha a offert à un total de 2 020 000 enfants (en mars 2023) dans sept pays (Malaisie, Indonésie, Vietnam, Inde, Brésil, Émirats arabes unis et Égypte) des opportunités d'apprendre la musique instrumentale, aidant ainsi à créer un environnement au sein duquel les enfants peuvent profiter de la musique et jouer des instruments de musique.

À travers cette activité, Yamaha vise à contribuer à l'Objectif 4 : « Éducation de qualité », l'Objectif 10 : « Réduction des inégalités », l'Objectif 16 : « Paix, justice et institutions fortes » et l'Objectif 17 : « Partenariats pour les Objectifs » des Objectifs de Développement Durable (ODD), ainsi qu'à développer les compétences non cognitives des enfants par l'enseignement de la musique et de la musique instrumentale et formuler un modèle commercial d'activités d'éducation musicale adapté à la situation éducative dans les écoles du monde entier.

Commentaires de Yasuhiro Yonehara, premier secrétaire et ambassade du Japon en Inde

En se promenant dans les rues de l'Inde, on peut entendre de la musique au milieu de l'agitation de la ville. Dans les films de Bollywood, on peut voir des acteurs danser joyeusement sur des chansons entraînantes. Les Indiens sont très familiers avec la musique et j'ai l'impression qu'elle fait partie intégrante de leur vie. Il est passionnant de voir des enfants indiens prendre une flûte à bec, un instrument qu'ils ne connaissent pas, apprendre à en jouer et créer de la musique. Je souhaite sincèrement que cette initiative, qui rend cela possible, soit un grand succès.

*1 EDU-Port Japan est une initiative « nationale publique-privée » visant à introduire l'enseignement japonais à l'étranger en utilisant la plateforme collaborative publique-privée soutenue par le ministère japonais de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie (MEXT).

