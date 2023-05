La trésorerie est reine : la valeur de trésorerie en forte hausse à 418 milliards USD au T1, selon Citco





Entre les fonds alternatifs et institutionnels, la valeur des transactions de trésorerie a augmenté de 25 % pour atteindre 418 milliards USD au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent, selon le groupe de sociétés Citco (Citco), dans un contexte de taux d'intérêt sans précédent et de volatilité en hausse dans le secteur bancaire.

La volatilité du secteur bancaire observée au premier trimestre ? qui a entraîné l'effondrement consécutif de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank, ainsi que la prise de contrôle du Credit Suisse ? a créé d'importants mouvements de trésorerie et fait grimper la valeur en dollars des fonds. Toutefois, cet essor ne sous-tendait pas entièrement cette augmentation trimestrielle de la valeur transactionnelle : il s'agit en fait d'une continuation de la tendance de l'an dernier, qui a vu les gestionnaires positionner davantage de liquidité pour fonctionner comme des actifs générateurs de rendements à la suite de la flambée inflationniste et des hausses rapides des taux ? ainsi que des financements et des transferts, la majorité étant liée aux garanties et résultant de l'augmentation des appels de marge.

D'après le Q1 2023 Middle Office Solutions Report de Citco, la valeur des opérations de trésorerie a augmenté de 25 % en glissement annuel, mais le volume des mouvements de marge basés sur les titres a également grimpé de 66 % au premier trimestre, alors que les gestionnaires cherchaient à positionner des titres plutôt que des garanties en espèces, laissant ainsi la trésorerie fonctionner comme un outil de génération d'alpha.

La marge de trésorerie est toujours pertinente, mais n'a augmenté que de 10 % au premier trimestre, alors que les titres ont pris une part plus importante, tandis que nous avons vu une légère augmentation (14 %) dans l'ensemble des appels de marge.

Ryan Fitzgerald, responsable des solutions mid office, Citco Fund Services (USA) Inc. : « Compte tenu des taux d'intérêt élevés, il est clair que les gestionnaires évaluent maintenant l'utilisation de liquidités dans des produits à taux d'intérêt plus élevés, tout en positionnant les titres comme garantie ? un autre signe que l'argent liquide est maintenant considéré comme un outil générateur d'alpha. »

« Comme toujours, les équipes de middle office des gestionnaires se concentrent sur la façon de réduire les coûts et d'accroître l'efficience opérationnelle. En outre, la matérialité des coûts de marge a poussé les préoccupations de middle et de back office vers une approche de front-office. Par conséquent, la demande pour plus de gestion de la trésorerie ne montre aucun signe de ralentissement. Les gestionnaires examinent de plus en plus leurs systèmes d'exploitation et beaucoup sont face à un choix : investir dans la construction de l'infrastructure pour gérer efficacement les liquidités et répondre aux exigences réglementaires, ou externaliser. »

En parallèle, la réglementation continue d'avoir un impact. Les nouvelles dispositions du règlement sur les dépositaires centraux de titres (CSDR) en Europe ont également entraîné une augmentation du nombre de gestionnaires dans l'UE à la recherche de services de pré-règlement. Dans l'ensemble, Citco a enregistré une augmentation de 59 % du nombre de clients utilisant les services Trade Matching en 2022, et une nouvelle augmentation de 14 % au T1 2023 par rapport au trimestre précédent.

Le Middle Office Solutions Report contient des données sur les volumes commerciaux globaux, les valeurs et les appels de garanties pour le T1 2023.

Les données sur les volumes de paiements et les mouvements de garantie se composent de l'ensemble des paiements expédiés, y compris la lettre d'acceptation. Toutes les données proviennent de clients utilisant Æxeo® Collateral et Æxeo® Treasury, les systèmes propriétaires de Citco. Tous les types de transactions sont inclus, des paiements d'impôt au financement de prêts, en passant par les coûts de transaction, garanties en espèces et règlements de gré à gré. Les fonds sous-jacents comprennent les fonds de couverture, de marchés privés, d'actifs immobiliers, de family office et institutionnels de notre clientèle, soit une proportion importante des 1,8 billions USD d'actifs sous administration de Citco.

