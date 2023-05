CGTN : La diplomatie des chefs d'État favorise les relations dynamiques entre la Chine et l'Asie centrale





BEIJING, 12 mai 2023 /CNW/ - Depuis que la Chine a établi des liens diplomatiques avec cinq pays d'Asie centrale il y a 31 ans, de réelles avancées de plus en plus importantes ont été réalisées dans les échanges régionaux et la coopération dans les domaines stratégique, économique et de la sécurité.

Le resserrement des liens devrait atteindre un nouveau sommet à la fin de la semaine prochaine, à l'occasion du premier Sommet Chine-Asie centrale à Xi'an, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, une ville connue comme le point de départ de l'ancienne Silk Road qui traversait l'Asie centrale jusqu'en Europe. Le président chinois Xi Jinping sera l'hôte du sommet auquel participeront des dirigeants d'État du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Certains spécialistes estiment que la prochaine réunion des chefs d'État met en lumière le fait que la Chine et les pays d'Asie centrale ont plusieurs intérêts communs et que la coopération régionale devient de plus en plus importante dans un contexte de perturbations mondiales croissantes.

Diplomatie des chefs d'État

« La diplomatie des chefs d'État est le plus grand avantage politique de la coopération globale entre la Chine et les pays d'Asie centrale », a déclaré Sun Zhuangzhi, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales.

« Ce type de sommet permet de renforcer la confiance mutuelle stratégique, d'établir des mécanismes de coopération et d'éliminer les obstacles politiques en réglant les différends. En même temps, grâce à la diplomatie des chefs d'État, les pays sont plus susceptibles de s'entraider pour veiller à leurs intérêts fondamentaux et répondre aux préoccupations majeures, et de coordonner leurs actions sur la scène internationale, ce qui peut contribuer à améliorer la gouvernance mondiale », a écrit Sun Zhuangzhi dans un article publié récemment dans la revue Contemporary World.

En janvier dernier, le président chinois a présidé un sommet virtuel célébrant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Un mois plus tard, cinq chefs d'État des pays d'Asie centrale ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Et en ce qui concerne la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Asie centrale, en juin dernier, la décision a été prise de faire passer la réunion au niveau des chefs d'État.

Par la suite, Xi Jinping s'est rendu au Kazakhstan et en Ouzbékistan et a participé au Sommet de l'OCS à Samarkand en septembre, sa première visite importante à l'étranger depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19.

Les spécialistes affirment que ces activités diplomatiques intensives démontrent la grande importance que la Chine attache aux pays d'Asie centrale.

Deng Hao, chercheur à l'Institut chinois d'études internationales, a fait remarquer que des bonnes relations entre la Chine et l'Asie centrale contribue à améliorer l'environnement stratégique et sécuritaire dans les régions occidentales de la Chine et favorise également la stabilité et le développement dans les pays d'Asie centrale, une stratégie gagnant-gagnant.

Coopération à plusieurs niveaux, résultats impressionnants

Deng Hao a écrit dans l'International Journal of China Studies que la Chine a réalisé de grandes réalisations diplomatiques dans les pays d'Asie centrale, en particulier l'établissement de trois mécanismes de coopération de base : L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la Belt and Road Initiative et la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Asie centrale.

L'OCS, qui a pour mission de lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, est né il y a plus de deux décennies et vise à offrir un environnement sûr et stable aux pays membres de l'OCS. « Au fil des ans, l'OCS a été témoin de l'essor de la coopération en matière de sécurité sur la scène régionale et internationale, et a créé d'énormes possibilités de développement pour la région et le monde en général », a dit Deng Hao.

La Belt and Road Initiative, présentée par Xi Jinping en 2013 et mettant l'accent sur l'établissement de liens, vise à faire de l'Asie centrale un canal reliant la Chine et l'Europe qui permet d'activer davantage les cercles économiques de l'Asie et de l'Europe. Dix ans plus tard, la Chine a signé des documents de coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative avec tous les pays d'Asie centrale et a obtenu des résultats impressionnants sur le plan de la construction d'infrastructures, de la coopération économique et commerciale et de la facilité de financement.

Selon les données officielles, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Asie centrale a atteint 70,2 milliards de dollars en 2022, un montant plus de cent fois supérieur au volume des échanges au moment où les deux parties ont établi des liens diplomatiques.

« La Belt and Road Initiative a favorisé le resserrement des liens entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale. Le prochain Sommet Chine-Asie centrale orientera davantage les six pays vers la poursuite de l'amitié et le renforcement de la coopération, en construisant ensemble une communauté sino-asiatique centrale unie par un avenir commun », a déclaré Yu Xiaoshuang, chercheur adjoint à l'Institut chinois d'études internationales.

