Une atmosphère aromatique vibrante pour la culture du café à Shanghai





La troisième semaine de la culture du café de Shanghai se déroulera du 20 mai au 2 juin et constituera l'un des événements de référence du festival annuel Double Five Shopping. La ville inaugurera une série d'activités promotionnelles et culturelles sur le thème du café, ainsi que des bazars du café très prisés.

Des marques de café locales et de boutiques? des plateformes de livraison et d'autres unités culturelles offriront du café gratuit aux habitants pour célébrer la semaine de la culture du café et stimuler la consommation locale de ce breuvage.

Des dizaines de bazars et de festivals sur le thème du café seront organisés, associant le café à toutes sortes d'activités récréatives telles que des concerts, du théâtre, du camping, des interactions avec la réalité augmentée et des spectacles de maîtres du café.

De nombreux sites pittoresques et marques locales emblématiques organiseront différents styles d'événements distinctifs mettant en valeur l'intégration du café et de la culture. Cinq millions de porte-gobelets à café de styles différents, incorporant la culture haipai unique de Shanghai, seront lancés et distribués gratuitement aux visiteurs dans les cafés, les espaces culturels et les galeries d'art de la ville.

Les entreprises de café et les plateformes de commerce électronique lanceront des activités promotionnelles, marketing et publiques pour stimuler l'industrie du café et faire oeuvre de charité pour les groupes vulnérables.

Les 16 districts de la ville tireront également parti de leurs ressources spécifiques pour organiser une série d'événements sur le thème du café.

11 mai 2023 à 23:25

