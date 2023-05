AOP Health présente les nouveaux résultats de son étude sur la réponse hématologique cohérente des patients atteints de polycythemia vera





AOP Health vient d'annoncer les nouveaux résultats relatifs au ropeginterféron alfa-2b (BESREMi®) issus de l'étude clinique baptisée CONTINUATION-PV qu'elle a menée auprès de patients atteints de polycythemia vera (PV), un cancer du sang rare. Le professeur Heinz Gisslinger de l'Université de médecine de Vienne en Autriche1 a communiqué ces résultats dans un résumé qui sera présenté lors de la prestigieuse réunion annuelle de l'Association européenne d'hématologie (EHA) dans le courant de l'année 2023.

Lien vers le résumé de l'étude CONTINUATION-PV.

Réduire le risque d'événements thrombotiques : tel est l'un des principaux objectifs du traitement de la polycythemia vera

Le résumé qui sera présenté à la réunion annuelle de l'EHA en 2023 aborde en particulier le temps que les patients ont passé avec un taux de cellules sanguines périphériques correspondant aux cibles recommandées pour limiter au minimum les complications thrombotiques. Cette analyse longitudinale (une nouvelle méthode pour évaluer le risque thrombotique de la polycythemia vera) tient compte des fluctuations de la réponse au cours du traitement qui ne sont pas détectées par les analyses classiques, qui n'évaluent que quelques points temporels distincts.

Le professeur viennois Heinz Gisslinger, premier auteur du rapport de recherche, a déclaré « Les résultats de l'étude CONTINUATION-PV ont amélioré notre compréhension des avantages d'un traitement à long terme au ropeginterféron alfa-2b, l'un des rares nouveaux traitements à être proposé aux patients souffrant de polycythemia vera au cours des dernières décennies. Cette analyse montre des différences jusqu'alors inconnues entre les réponses hématologiques au ropeginterféron alfa-2b et le meilleur traitement disponible, lesquelles ont un effet sur le risque thrombotique individuel ».

À propos de la polycythemia vera

La polycythemia vera (PV) est un rare cancer des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse qui engendre une augmentation chronique des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Cette pathologie a pour effet d'augmenter le risque de troubles circulatoires tels que la thrombose et l'embolie. Ses symptômes détériorent la qualité de vie et à terme la maladie peut évoluer vers une myélofibrose voire une leucémie. Bien que le mécanisme moléculaire à l'origine de la polycythemia vera fasse encore l'objet de recherches approfondies, les résultats actuels indiquent que les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse présentent un ensemble de mutations acquises, la principale étant une forme mutante de JAK2, qui fabrique le clone malin.

Les principaux objectifs thérapeutiques pour la PV sont d'obtenir des numérations globulaires saines (taux d'hématocrite inférieur à 45 %), d'améliorer la qualité de vie des patients et de ralentir et/ou retarder la progression de la maladie.

À propos d'AOP Health

Le Groupe AOP Healthcomprend plusieurs sociétés, dont AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, basé à Vienne, en Autriche (« AOP Health »). Le Groupe AOP Health est le pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins critiques. Au cours des 25 dernières années, le Groupe est devenu un fournisseur reconnu de solutions thérapeutiques intégrées depuis son siège à Vienne, ses filiales et représentations dans toute l'Europe et au Moyen-Orient, et son réseau mondial de partenaires. Ce développement a été rendu possible grâce à un niveau d'investissement continuellement élevé dans la R&D, ainsi qu'à une volonté constante et pragmatique de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, en particulier ceux des patients, de leurs proches et des professionnels de santé.

11 mai 2023

