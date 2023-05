Xinhua Silk Road : Dehua, en Chine orientale, diffuse à nouveau une vidéo de promotion de la porcelaine sur l'écran géant de Times Square





PÉKIN, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- La vidéo de promotion de la porcelaine du comté de Quanzhou Dehua intitulée « Blanc de Chine » a été diffusée sur l'écran géant du NASDAQ à Times Square à New York, aux États-Unis, afin de présenter la porcelaine fabriquée par Dehua au public étranger.

C'est la deuxième fois depuis l'année dernière que le comté de Dehua diffuse son film de promotion de la porcelaine sur l'écran géant de Times Square.

La vidéo « Blanc de Chine » sera diffusée 100 fois par jour, afin de présenter au public la beauté délicate de la porcelaine de Dehua et la beauté du paysage du comté.

Dehua, située dans la province du Fujian, à l'est de la Chine, est une importante région de production de porcelaine et la plus grande base de production et d'exportation d'objets artisanaux en porcelaine de Chine. La porcelaine de Dehua est l'un des principaux produits d'exportation de la Chine ancienne et a joué un rôle important dans la promotion des échanges culturels entre la Chine et le reste du monde.

Depuis la dynastie Song, avec la prospérité du commerce et des échanges avec l'étranger dans le port de Quanzhou, la porcelaine de Dehua a été vendue en grandes quantités en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Le « BLANC DE CHINE » est une expression française qui désigne la porcelaine de Dehua fabriquée sous la dynastie Ming.

Certains des produits officiels sous licence de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ainsi que les versions en céramique des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 à Pékin, Bingdundun et Xuerongrong, ont été fabriqués à Dehua.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/334005.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074666/Dehua.jpg

11 mai 2023 à 22:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :