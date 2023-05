Eviation annonce que MONTE a commandé jusqu'à 30 avions Alice entièrement électriques





Eviation signe une lettre d'intention avec MONTE, un bailleur d'avions régionaux basé au Royaume-Uni et axé sur l'aviation durable

MONTE commande jusqu'à 30 exemplaires de l'Alice d'Eviation, le premier avion de transport régional tout électrique testé en vol au monde

Les commandes pour l'Alice s'élèvent désormais à plus de 4 milliards de dollars américains

ARLINGTON, Washington, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft , fabricant d'avions tout électriques, a annoncé aujourd'hui que MONTE , bailleur d'avions régionaux basé au Royaume-Uni et spécialisé dans l'aviation durable, a signé une lettre d'intention pour la commande d'un maximum de 30 avions de transport régional tout électriques Alice. MONTE fournira des solutions de financement et de location pour l'Alice et son infrastructure de recharge associée à sa clientèle mondiale d'opérateurs aéronautiques régionaux.

L'avenir est électrique : sans émissions de carbone, rentable et pratique

L'appareil Alice d'Eviation est un avion électrique de neuf passagers, le seul avion de transport régional entièrement électrique de cette taille à avoir fait ses preuves en vol. Construit à partir d'une conception propre autour du système de propulsion électrique de magniX, leader sur le marché, l'Alice ne produit aucune émission de carbone et ne coûte qu'une fraction de l'heure de vol par rapport aux jets légers ou aux turbopropulseurs haut de gamme, offrant ainsi la possibilité de desservir davantage de liaisons et d'améliorer la commodité des voyages aériens.

« La nécessité de mettre en place des solutions technologiques pour lutter contre le changement climatique, comme l'Alice d'Eviation, devient de plus en plus urgente, a déclaré Loic Questiaux, directeur des ventes pour la région EMOA d'Eviation. Il y a tout juste un mois, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a averti que la planète allait probablement dépasser le seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport aux températures préindustrielles d'ici le début des années 2030, un point de non-retour pour le climat de la planète. En soutenant les innovations révolutionnaires telles qu'Alice, MONTE contribue à faire progresser l'innovation indispensable pour relever l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. »

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Eviation, a commenté éclaré Rishi Majithia, directeur de MONTE. L'Alice est un avion unique, bien conçu et novateur que nous sommes ravis de proposer à nos clients internationaux dans le secteur de l'aviation régionale. »

« Franchir le seuil des 4 milliards de dollars est une reconnaissance importante du marché pour l'Alice. Nous sommes ravis d'accueillir MONTE comme notre dernier client, car cette société partage notre vision d'une nouvelle ère de l'aviation durable et responsable, a ajouté Gregory Davis, PDG d'Eviation. La communauté des bailleurs a un rôle important à jouer dans la réduction des émissions de carbone de l'industrie aéronautique. Avec un réseau qui s'étend des Amériques à l'Asie-Pacifique et à travers l'Europe, je suis impatient de voir de quelle manière MONTE peut utiliser Alice pour introduire l'aviation durable dans le monde. »

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, l'entreprise Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des avions électriques afin d'offrir aux opérateurs et aux passagers des transports régionaux écologiques, économiques et pratiques. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont entièrement conçues pour le vol électrique. Veuillez consulter notre site à l'adresse www.eviation.co .

À propos de MONTE

MONTE est un leader dans le financement des technologies à faibles émissions sur le marché de l'aviation régionale. MONTE se concentre exclusivement sur le soutien à la transition de l'industrie de l'aviation vers des émissions de carbone nettes nulles en fournissant des solutions de financement et de bail pour l'aviation durable aux opérateurs aéronautiques régionaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.montecleantech.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074455/Eviation_MONTE_Alice_Aircraft.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/4030226/eviation_logo.jpg

11 mai 2023 à 22:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :