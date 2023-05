Verida et Polygon ID généralisent l'utilisation des certificats de connaissance zéro





Verida lance le premier portefeuille crypto mobile prenant en charge les justificatifs d'identité à connaissance zéro émis par Polygon ID.

Des millions d'utilisateurs de Polygon ont désormais accès à un portefeuille mobile tout-en-un pour gérer leur identité numérique, leurs justificatifs d'identité à connaissance zéro et leur cryptomonnaie.

Les individus peuvent prouver leurs droits d'accès aux applications et aux contrats intelligents sans révéler de données personnelles inutiles.

SYDNEY, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Verida ( https://www.verida.io ) a intégré Polygon ID dans son Verida Wallet, devenant ainsi le premier portefeuille crypto mobile à prendre en charge les justificatifs d'identité à connaissance zéro de Polygon ID. Les utilisateurs du portefeuille peuvent gérer des identités numériques et accéder aux actifs de la blockchain du Polygon, tout en préservant leur confidentialité.

La collaboration entre Verida et Polygon ID permettra à une nouvelle génération d'applications décentralisées pour la DeFi, les DAO et la GameFi d'utiliser en toute sécurité la réputation personnelle et l'identité du monde réel des utilisateurs. Les cas d'utilisation initiaux comprennent la résistance aux attaques Sybil, l'accès basé sur le rôle de la communauté, la preuve de la réputation, la DeFi conforme à la réglementation et la preuve des actifs du monde réel, tels que la vérification du revenu mensuel pour accéder aux prêts DeFi sous-collatéralisés.

Les identifiants Polygon ID sont sécurisées par le réseau Verida, le premier réseau de données autosouverain développé pour le web3. Les identifiants sont cryptés sur l'appareil de l'utilisateur et stockés sur des noeuds de stockage adaptés à chaque région qui ne peuvent être consultés (ou supprimés de façon permanente) que par le biais de la clé privée de l'utilisateur.

« Avec l'importance croissante de la vie privée en ligne, les individus doivent contrôler leurs données personnelles et leurs identités numériques, a déclaré Chris Were, PDG et cofondateur de Verida. Nous avons besoin de processus de vérification efficaces qui protègent contre l'usurpation d'identité sans révéler d'informations sensibles, et c'est exactement ce que cette collaboration avec Polygon ID permet. »

Le Verida Wallet permet aux utilisateurs de prouver leur identité ou de partager des informations spécifiques sans révéler de données personnelles inutiles. Il propose également des fonctionnalités avancées, telles que la gestion de l'identité, la gestion de données cryptées et une boîte de réception sécurisée.

« Polygon ID imagine une place de marché pour les informations d'identification où il est plus facile de créer des relations de confiance entre les utilisateurs et les applications. L'expérience utilisateur transparente de Verida est essentielle pour créer des identités de confiance autosouveraines et nous sommes très heureux de les intégrer à notre écosystème, a ajouté Sebastian Rodriguez, vice-président des produits chez Polygon ID. Ensemble, nous façonnons l'avenir des identités de confiance et favorisons un paysage numérique plus sûr pour tout le monde. »

Téléchargez le Verida Wallet pour iOS ou Android sur verida.io .

À propos de Verida

Le Verida Wallet est un portefeuille de cryptomonnaie mobile à conservation automatique dans lequel les utilisateurs peuvent gérer leurs identités décentralisées autosouveraines et leurs données personnelles cryptées, toutes sécurisées par le réseau Verida .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2070339/Verida_Polygon_ID_bring_zero_knowledge_credentials_mainstream.jpg

11 mai 2023 à 21:17

