HYPESQUAD, LE NOUVEAU TPS BATTLE ROYALE DE NETMARBLE, COMMENCE AUJOURD'HUI SON TEST DE SERVEUR NA

LOS ANGELES, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, un important développeur et éditeur d'expériences de jeu de haute qualité, lance un nouveau test de serveur Nord-américain (NA) pour son TPS Battle Royale HypeSquad. À partir de 19h (heure du Pacifique) aujourd'hui et jusqu'au 29 mai, les joueurs peuvent participer au test en téléchargeant la démo sur Steam.

Le test de serveur NA est actuellement la plus longue période de test proposée pour le jeu à ce jour, qui intègre de nouvelles modifications réalisées en fonction des commentaires des joueurs. Les récompenses telles que les skins de personnages, les skins d'armes et les émojis gagnés lors de la bêta du Passe de Combat pourront être utilisées après le lancement du jeu. Les participants au test pourront découvrir le contenu et les améliorations suivantes :

Nouveau mode de jeu : un nouveau mode compétitif sera disponible pour mesurer l'habileté d'un joueur. Les niveaux disponibles sont Novice, Bronze, Argent, Or et Platine. Différentes récompenses seront fournies pour chaque niveau, afin que les joueurs puissent s'essayer de manière continue aux niveaux supérieurs.

un nouveau mode compétitif sera disponible pour mesurer l'habileté d'un joueur. Les niveaux disponibles sont Novice, Bronze, Argent, Or et Platine. Différentes récompenses seront fournies pour chaque niveau, afin que les joueurs puissent s'essayer de manière continue aux niveaux supérieurs. Système Battle Pass (bêta du Passe de Combat) : des points peuvent être obtenus en jouant un match et en complétant les missions du passe de combat. Les joueurs pourront obtenir des récompenses Battle Pass, y compris des émojis et des skins pour les armes et les personnages en fonction des points accumulés.

: des points peuvent être obtenus en jouant un match et en complétant les missions du passe de combat. Les joueurs pourront obtenir des récompenses Battle Pass, y compris des émojis et des skins pour les armes et les personnages en fonction des points accumulés. Modifications du système de croissance : pour permettre aux joueurs de profiter pleinement de l'expérience du combat rapproché pendant la partie, les systèmes de l'Augmentateur, du Distributeur automatique et des points Hype seront supprimés, tandis qu'un nouveau système de gain de niveaux sera ajouté. Les joueurs pourront monter de niveau en acquérant des objets d'expérience trouvés en battant d'autres joueurs ou les éléments PVE nouvellement ajoutés, comme Vainin et le Robot de patrouille. Tous les joueurs commenceront le jeu au niveau 1 et pourront atteindre le niveau 12. Chaque fois qu'un joueur montera de niveau, il pourra choisir un talent parmi l'Attaque, la Défense ou l'Utilitaire pour former des stratégies uniques.

: pour permettre aux joueurs de profiter pleinement de l'expérience du combat rapproché pendant la partie, les systèmes de l'Augmentateur, du Distributeur automatique et des points Hype seront supprimés, tandis qu'un nouveau système de gain de niveaux sera ajouté. Les joueurs pourront monter de niveau en acquérant des objets d'expérience trouvés en battant d'autres joueurs ou les éléments PVE nouvellement ajoutés, comme Vainin et le Robot de patrouille. Tous les joueurs commenceront le jeu au niveau 1 et pourront atteindre le niveau 12. Chaque fois qu'un joueur montera de niveau, il pourra choisir un talent parmi l'Attaque, la Défense ou l'Utilitaire pour former des stratégies uniques. Modification du système de combat : le nombre d'armes pouvant être équipées passera à une seule, afin que les joueurs puissent se concentrer sur l'utilisation d'une arme plutôt que d'avoir à jongler avec toute leur artillerie.

le nombre d'armes pouvant être équipées passera à une seule, afin que les joueurs puissent se concentrer sur l'utilisation d'une arme plutôt que d'avoir à jongler avec toute leur artillerie. Remaniement des Compétences d'arme et des Passifs : plusieurs compétences d'arme et talents passifs seront modifiés afin d'améliorer l'utilisation et les caractéristiques uniques de chaque arme. Par exemple, divers effets seront ajoutés au set de compétences du Link Cleaver pour permettre aux joueurs de dérouter l'ennemi et d'évoluer dans un environnement de combat plus dynamique.

: plusieurs compétences d'arme et talents passifs seront modifiés afin d'améliorer l'utilisation et les caractéristiques uniques de chaque arme. Par exemple, divers effets seront ajoutés au set de compétences du Link Cleaver pour permettre aux joueurs de dérouter l'ennemi et d'évoluer dans un environnement de combat plus dynamique. Changements apportés aux règles : du temps supplémentaire sera ajouté après le round final en mode Survie. Contrairement aux rounds précédents, la zone de sécurité ne rétrécira pas pendant ce temps supplémentaire. Au lieu de rester dans la zone de sécurité ou d'être forcé à se battre à cause de l'avancée de la zone grise, ce temps supplémentaire permettra aux joueurs de déterminer l'issue de la bataille par le combat. Vainin et le Robot de patrouille, des robots de farming qui permettront aux joueurs d'exécuter des stratégies alternatives en leur fournissant des objets d'expérience et d'autres objets d'assistance au combat, seront ajoutés.

De plus, les joueurs pourront participer à l'événement AI Fan Art de HypeSquad jusqu'au 5 juin en accédant au nouveau service AI Beta, grâce auquel les joueurs peuvent créer leurs propres avatars. Les mots-clés populaires utilisés par les joueurs seront sélectionnés pour la conception de futurs skins. Les joueurs peuvent participer à l'événement AI Fan Art sur le serveur Discord officiel de HypeSquad.

Les joueurs peuvent regarder le nouveau trailer et le clip du test sur la chaîne YouTube officielle HypeSquad.

HypeSquad est un jeu au rythme effréné dans lequel les joueurs rejoignent une escouade et font équipe pour survivre à des combats rapprochés intenses. Grâce à une variété d'armes et d'options, les joueurs peuvent personnaliser leur style de combat de manière créative afin de mener leur équipe à la victoire. Le jeu présente un choix diversifié de personnages, chacun possédant une origine et des motivations différentes ainsi qu'un assortiment unique d'options de mêlée et de tir à distance. Enfin, les objets interactifs de HypeSquad, comme les tyroliennes et les tremplins, ajoutent un niveau de stratégie que les joueurs devront prendre en compte pour s'efforcer de remporter la victoire sur le champ de bataille.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel du jeu, son serveur Discord, sa chaîne YouTube, sa page Facebook et ses discussions Reddit.

