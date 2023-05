PayRetailers nomme Jonathan Wilson au poste de Chief Risk Officer





PayRetailers, principal fournisseur de technologies de paiement tout-en-un d'Amérique latine, a nommé Jonathan Wilson comme nouveau Chief Risk Officer (CRO). Avec cette nomination, PayRetailers continue d'avancer dans sa mission de fournir des solutions de paiement sécurisées et fiables à sa clientèle croissante.

En tant que CRO, Wilson supervisera les risques opérationnels et créditiels de l'entreprise, ainsi que sa stratégie de gestion des risques.

Un poids lourd de la gestion des risques

Jonathan Wilson possède une expérience approfondie en matière de réduction de l'exposition aux risques et d'amélioration des profils de sécurité pour les principales entreprises de paiement dans le monde. Il a été responsable du risque pour la division des portefeuilles numériques chez PaySafe pendant plus d'une décennie, où il a dirigé la gestion des risques et l'analyse des données, et mis en place un cadre de contrôle et des pratiques de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.

Avant d'intégrer PayRetailers, Wilson occupait le poste de Chief Risk and Compliance Officer (CRCO) chez AU10TIX, avec la responsabilité de fournir des services de vérification d'identité et de détection des fraudes à de nombreuses sociétés de services et fintechs. En tant que CRCO, il a dirigé son équipe durant le développement d'un nouveau cadre de gestion des risques d'entreprise et des processus de gestion des risques.

L'expérience de Wilson couvre également l'évaluation de l'efficacité de la gestion des risques, l'identification des risques opérationnels et financiers et le déploiement de contrôles, politiques et processus internes innovants pour réduire les risques et suivre les résultats de l'optimisation. Il a géré les relations avec les organismes nationaux et internationaux de surveillance réglementaire et a renforcé la sensibilisation en alignant les principales parties prenantes à l'échelle de l'entreprise.

Cette nomination intervient à un moment de forte croissance pour PayRetailers, qui continue de s'étendre à de nouveaux marchés en Amérique latine et renforce son équipe de direction.

Jonathan Wilson, Chief Risk Officer, PayRetailers : «PayRetailers joue un rôle essentiel dans la création d'opportunités financières pour les marchés sous-bancarisés d'Amérique latine. C'est l'occasion rêvée d'apporter mon expérience en matière de risques et de conformité à une entreprise disposant d'une vision claire et d'un objectif pertinent. PayRetailers génère une croissance impressionnante qui exige une gestion des risques et une conformité irréprochables pour continuer à fournir des plateformes de paiement de haute qualité, sécurisées et faciles à utiliser aux détaillants de toute la région. »

Juan Pablo Jutgla, CEO et fondateur, PayRetailers : « Jonathan renforce l'offre PayRetailers en apportant une expertise de classe mondiale dans le développement et la mise en oeuvre de processus efficaces de gestion des risques. Alors que nous continuons de nous développer sur de nouveaux marchés, de renforcer notre présence sur de nouveaux segments verticaux et de fournir de nouveaux produits, la gestion des risques devient une priorité croissante. Wilson jouera un rôle inestimable dans l'optimisation de nos mécanismes de contrôle pour que nous continuions à fournir des solutions de paiement sûres et fiables à nos clients. »

Pour plus d'informations sur PayRetailers, rendez-vous sur https://payretailers.com

À propos de PayRetailers

Fondé en 2017, PayRetailers est une entreprise à l'ADN latin et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de paiement en ligne. Via une API directe, une plateforme technologique et un contrat unique, PayRetailers offre aux commerçants du monde entier plus que des méthodes de paiement, sans avoir besoin d'une entité locale.

La plateforme PayRetailers permet aux entreprises de gérer leur écosystème de paiement, d'analyser les données et de simplifier leur expérience client grâce à des solutions entièrement intégrées.

Basé en Espagne, PayRetailers dispose de bureaux régionaux en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Costa Rica, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

Site Web : https://www.payretailers.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/

