La Société Canadian Tire annonce l'élection de ses administrateurs





TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) a annoncé que les seize candidats au poste d'administrateur figurant dans sa circulaire d'information de la direction datée du 16 mars 2023 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu aujourd'hui.

Dans le cadre d'un vote à main levée, les treize candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions ordinaires. La Société a reçu de ses porteurs d'actions ordinaires les votes par procuration suivants avant l'assemblée concernant l'élection des treize candidats :

Candidat Nombre de

votes pour % de votes

pour Nombre

d'abstentions %

d'abstentions Eric Anderson 2 536 617 99,96 894 0,04

Martha Billes 2 534 000 99,86 3 511 0,14

Owen Billes 2 536 522 99,96 989 0,04

Lyne Castonguay 2 536 261 99,95 1 250 0,05

David Court 2 536 522 99,96 989 0,04

Cathryn Cranston 2 536 261 99,95 1 250 0,05

Steve Frazier 2 536 502 99,96 1 009 0,04

Greg Hicks 2 536 571 99,96 940 0,04

Sylvain Leroux 2 536 617 99,96 894 0,04

Donald Murray 2 536 522 99,96 989 0,04

J. Michael Owens 2 536 502 99,96 1 009 0,04

Christine Rupp 2 536 350 99,95 1 161 0,05

Sowmyanarayan Sampath 2 536 405 99,96 1 106 0,04



















Dans le cadre d'un vote à main levée, les trois candidats proposés par la direction suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société par les porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote. La Société a reçu de ses porteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote les votes par procuration suivants avant l'assemblée concernant l'élection des trois candidats :

Candidat Nombre de

votes pour % de votes pour Nombre

d'abstentions % d'abstentions Norman Jaskolka 24 364 313 72,19 9 387 328 27,81 Nadir Patel 30 091 529 89,16 3 660 112 10,84 Cynthia Trudell 30 621 398 90,73 3 130 243 9,27



Les résultats finaux des votes dont il a été question à l'assemblée seront déposés sous peu auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

11 mai 2023 à 18:06

