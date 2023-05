Pages Jaunes Limitée publie les résultats du scrutin de l'assemblée annuelle de ses actionnaires





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « société ») a annoncé les résultats du scrutin de son assemblée annuelle des actionnaires (« AGA ») qui s'est déroulée virtuellement aujourd'hui. La société est heureuse d'annoncer que toutes les résolutions présentées à l'AGA ont été dûment adoptées.

Résolution 1 Votes en faveur Abstentions L'élection des personnes suivantes

au titre d'administrateurs de la

société : Nombre % Nombre % David A. Eckert 15,568,311 99.97 % 5,210 0.03 % Craig Forman 15,399,862 98.88 % 173,659 1.12 % Rob Hall 15,492,427 99.48 % 81,094 0.52 % Susan Kudzman 15,562,109 99.93 % 11,412 0.07 % Paul W. Russo 15,492,417 99.48 % 81,104 0.52 %

Résolution 2 Votes en faveur Abstentions Le renouvellement du mandat de

Deloitte LLP, comptables

professionnels agréés, au titre de

vérificateurs-comptables de la société Nombre % Nombre % 15,605,402 99.93 % 10,384 0.07 %



