PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 12 AU 15 MAI - ENTRAVES MAJEURES SUR E RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'A-25 sud à la hauteur de l'avenue Souligny, la sortie 3 (rue Guy) de la R-136 Est et dans l'échangeur Saint-Pierre. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De vendredi 22 h 30 à samedi 11 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

Direction sud

À Montréal, fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur l'A-25 en direction sud, entre l'avenue Souligny et l'entrée du tunnel.

Note : fermeture de la voie réservée dans l'entrée de la rue des Futailles.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

ROUTE 136

De samedi 7 h et jusqu'à la fin de l'automne 2023

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de longue durée de la sortie 3 (rue Guy, centre-ville)

Détour : via la sortie 4 (rue de la Montagne), les rues Saint-Jacques et Peel et boulevard René-Lévesque.

Note : les véhicules transportant des matières dangereuses ou d'une hauteur de plus de 4,4 m devront obligatoirement emprunter la sortie précédente (sortie 2, avenue Atwater).

Matières dangereuses / hauteur plus de 4,4 m : détour obligatoire en amont via la sortie 2 (avenue Atwater).

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour A-20 Est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue.

Jusqu'à la fin mai 2023

Dans l'échangeur, fermeture partielle de 1 voie sur 2, dans la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré Mercier

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

De samedi 2 h à dimanche 9 h

· Fermeture complète du boulevard en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables

Détour : en provenance du boulevard Saint-Joseph nord, via rue Saint-Jacques est, avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame ouest. En provenance de la rue Saint-Jacques ouest, via le boulevard Saint-Joseph sud, les rues Notre-Dame ouest et Victoria ouest et 1re Avenue nord.

À prévoir : fermeture partielle du boulevard en direction ouest entre les rues Saint-Jacques et des Érables, de dimanche 9 h jusqu'au début du mois de juin.

AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Dorval , sur l'A-20 en direction ouest, fermeture de la sortie 53 (boulevard des Sources)

Détour : via la sortie 50-S (boulevard Saint-Jean sud).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

