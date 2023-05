Corpay Cross-Border devient le fournisseur officiel de paiements en devises du World Triathlon





Corpay1, une marque de FLEETCOR® (NYSE : FLT) et leader mondial des paiements commerciaux, a le plaisir d'annoncer que le secteur des activités transfrontalières de Corpay a conclu un accord avec World Triathlon, l'instance dirigeante mondiale du triathlon international et des multi-sports qui y sont associés, pour devenir son fournisseur officiel de paiements en devises. Dans le cadre de ce partenariat, Corpay Cross-Border a également été nommée fournisseur officiel du World Triathlon et fournisseur officiel de l'événement.

Grâce à cette alliance, le World Triathlon, ainsi que l'écosystème élargi du World Triathlon composé de fédérations nationales, de partenaires commerciaux et de sponsors*, pourront accéder aux solutions innovantes de Corpay et les utiliser pour contribuer à réduire leur exposition au risque de change. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border permettra aux entreprises éligibles de gérer leurs paiements internationaux à partir d'un point d'accès unique.

« C'est un immense honneur pour l'équipe de Corpay Cross-Border d'avoir été nommée fournisseur officiel des paiements de change pour le World Triathlon », a déclaré Brad Loder, vice-président du marketing transfrontalier de Corpay Cross-Border Solutions. « Alors que nous continuons à développer la marque et les activités de Corpay à travers le monde, nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de nous allier à une organisation respectée et reconnue à l'internationale comme le World Triathlon. Je suis convaincu que le World Triathlon et son vaste réseau de fédérations nationales et de partenaires commerciaux bénéficieront de l'accès à nos solutions complètes de paiements transfrontaliers et de gestion des risques de change, ainsi que de l'expérience que nous avons acquise dans le monde du sport ».

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau partenariat avec Corpay Cross-Border dans le cadre de nos efforts visant à diversifier notre visibilité et notre gamme de partenaires commerciaux », a déclaré Kris Gemmell, responsable marketing et commercial du World Triathlon. « Le World Triathlon continue d'offrir encore plus de prix, lors de plus d'événements, dans plus de territoires que jamais auparavant, et le fait d'avoir un partenaire comme Corpay au coeur de cet aspect de l'organisation rendra ces paiements plus efficaces et efficients, à la fois littéralement et financièrement ».

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial dans le domaine des paiements commerciaux, qui permet aux entreprises de toutes tailles de mieux suivre, gérer et payer leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement de factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes commerciales. Corpay fait partie du portefeuille de marques de FLEETCOR (NYSE : FLT). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.corpay.com.

1« Corpay » (une marque de Fleetcor (NYSE : FLT)) se réfère principalement dans ce document à la division transfrontalière de Corpay https://payments.corpay.com/cross-border ; La liste complète des entreprises qui font partie de la marque Corpay est disponible ici : https://payments.corpay.com/compliance.

* Sous réserve de l'approbation de la société Corpay concernée en matière de crédit et de conformité.

11 mai 2023 à 17:35

