Le gouvernement du Canada investit des sommes importantes pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM)





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Chaque jour, les antimicrobiens, comme les antibiotiques, sauvent des vies. Sans antimicrobiens efficaces, des infections courantes pourraient devenir incurables, voire mortelles, pour les humains et les animaux.

Certes, les antimicrobiens jouent un rôle crucial dans la santé des êtres humains, des animaux et des plantes, mais ils perdent de leur efficacité lorsque les microbes à l'origine des infections acquièrent une résistance face à leur égard. Ce processus serait accéléré par l'utilisation excessive d'antimicrobiens chez les humains et les animaux. L'accès à des antimicrobiens efficaces n'est pas seulement essentiel pour les humains, mais aussi pour la santé des animaux et des plantes. Pourtant, malgré leur importance, la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques ne développent plus de nouveaux antimicrobiens, car le coût de l'investissement dans l'innovation est nettement supérieur au rendement financier.

En 2018, nous avons estimé que plus de 5?400 Canadiennes et Canadiens meurent chaque année d'infections causées par des bactéries désormais résistantes aux antibiotiques, et que la résistance aux antimicrobiens (RAM) coûte 1,4 milliard de dollars à notre système de santé. La RAM est de toute évidence une menace urgente à la santé mondiale qui ne cesse de s'aggraver, avec des répercussions socio-économiques très vastes.

À l'échelle mondiale, la RAM est l'une des principales causes de décès et contribue à près de cinq millions de décès annuellement, soit plus que le VIH/sida, le paludisme ou le cancer du sein. Si rien n'est fait pour y remédier, la RAM pourrait entraîner un retour à une époque où les procédures médicales modernes permettant de sauver des vies, telles que les traitements contre le cancer et les prothèses articulaires, ne seraient plus possibles en raison du risque d'infection impossible à traiter.

Puisque la RAM est un phénomène sans frontière qui constitue une menace pour les habitants du monde entier, l'engagement, la collaboration et des mesures ambitieuses à l'échelle mondiale sont indispensables pour lutter contre la RAM. L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 6,3 millions de dollars à CARB-X (accélérateur biopharmaceutique de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques) afin de promouvoir l'innovation mondiale et nationale en matière d'antimicrobiens. CARB-X est une organisation à but non lucratif et un partenariat mondial qui s'efforce de répondre à la menace de la résistance aux antibiotiques. CARB-X accélère l'innovation en soutenant le développement de nouveaux antibiotiques, vaccins, diagnostics et autres produits précliniques et en phase de développement préliminaire contre les infections résistantes aux antibiotiques.

Le gouvernement du Canada reconnaît que des mesures supplémentaires et accélérées doivent être prises pour lutter contre la RAM. Grâce à cet investissement, nous pourrons appuyer les groupes de recherche et l'industrie au Canada dans leurs activités de recherche et de développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques pour lutter contre la RAM. Ce financement contribuera également à favoriser l'innovation mondiale en renforçant la découverte et le développement de nouveaux antimicrobiens nécessaires pour que les patients puissent continuer à compter sur ces produits vitaux.

Avec cet investissement, le Canada se joint aux chefs de file mondiaux dans le domaine de la RAM, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Fondation Gates et le Wellcome Trust, en tant que contributeur à CARB-X.

Citations

« Cet investissement viendra appuyer l'accélération de la recherche et du développement de nouveaux antimicrobiens, ce qui nous permettra de surveiller, de prévenir et d'atténuer la menace grave et croissante qu'est la RAM et, en fin de compte, de préserver l'efficacité des antimicrobiens dont nous dépendons à chaque jour. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

L' Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la RAM faisait partie des dix plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles l'humanité est confrontée.





que la RAM faisait partie des dix plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles l'humanité est confrontée. La RAM menace la santé humaine et animale, l'environnement, la sécurité et la salubrité alimentaires et nutritionnelles, ainsi que le développement économique.





Selon les estimations, 4,95 millions de décès dans le monde ont été associés à la résistance aux antimicrobiens bactériens en 2019, dont 1,27 million étaient directement attribuables à la résistance.

Liens connexes

