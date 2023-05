Le gouvernement conclut une entente de principe pour le groupe Soutien aux opérations policières





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il a conclu une entente de principe avec la section locale 104 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) pour le groupe Soutien aux opérations policières (PO). Une fois ratifiée, cette entente s'appliquera à près de 1 050 membres civils de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et fonctionnaires fédéraux qui soutiennent les opérations policières de la GRC en fournissant des services de télécommunications et d 'écoute.

L'entente de principe comporterait des augmentations économiques générales ainsi que des augmentations propres au groupe pour les fonctionnaires, jusqu'à la fin de 2025. Une fois que l'entente sera approuvée, les fonctionnaires pourront s'attendre à voir des bonifications salariales et d'autres avantages sociaux dans les délais convenus.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à conclure avec toutes les unités de négociation restantes des conventions collectives qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour la population canadienne.

« Les deux parties sont venues à la table, disposées à travailler sur les priorités clés pour le groupe Soutien aux opérations policières, et nous avons conclu une entente de principe qui est équitable pour les fonctionnaires et raisonnables pour les Canadiens et Canadiennes. Je tiens à remercier la section locale 104 du Syndicat canadien de la fonction publique pour sa collaboration à la table de négociation. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« C'est un jour important pour nos employés du groupe PO et la GRC se réjouit de poursuivre sa relation de travail positive et collaborative avec le SCFP section locale 104 afin de faire avancer un intérêt commun : veiller à ce que nos employés soient soutenus afin qu'ils puissent faire leur meilleur travail pour les Canadiens. »

- Mike Duheme, Commissaire de la GRC

Les opérateurs et opératrices de télécommunications sont les premières personnes à qui l'on s'adresse lors d'un appel au service 911 ou d'une demande d'aide à la police. Ces personnes participent principalement à la planification, à l'élaboration, à la conduite ou à la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières.





Les préposés et préposées à l'écoute effectuent des fonctions liées à la surveillance et à la transcription des activités d'écoute électronique. Ces personnes s'occupent principalement de l'enregistrement, de la surveillance, de l'analyse ou de la transcription des télécommunications interceptées en direct ou préenregistrées.





Il y a actuellement 19 tables de négociation qui sont toujours actives dans le cadre de la ronde actuelle de négociations. Au cours des derniers mois, sept groupes ont conclu des ententes de principe.

