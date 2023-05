Assent Evolve 2023 rassemblera Erin Brockovich, Chris Gardner et divers chefs de file dans la défense de la durabilité dans la conférence mondiale à venir





Assent Inc. (Assent), un leader dans la fourniture de solutions de gestion de la durabilité de la supply chain, a annoncé l'élargissement de sa conférence mondiale annuelle, Assent Evolve 2023, qui doit se tenir en virtuel sur deux jours, les 14 et 15 juin 2023. L'événement sera animé par des experts de la durabilité reconnus, qui proposeront une feuille de route pour s'orienter dans un contexte d'augmentation rapide des risques réglementaires émergents auxquels doivent faire face les entreprises de fabrication. Evolve 2023 sera également l'occasion d'annoncer en exclusivité une innovation produit aux participants.

« Le reporting de durabilité pour les entreprises de fabrication afin de satisfaire les exigences de leurs clients, des autorités réglementaires et des investisseurs est un service de plus en plus central dans votre secteur. C'est pourquoi l'édition 2023 d'Evolve est placée sous le thème "All In, Right Now", c'est-à-dire "tout savoir, dès maintenant" », a déclaré Andrew Waitman, PDG d'Assent. « De plus en plus, les différents acteurs veulent connaître les indicateurs de durabilité associés à vos produits, et les nouvelles exigences relatives aux produits chimiques PFAS et au travail forcé constituent de nouveaux risques d'interruption. Evolve, l'événement organisé tous les ans par Assent, rassemble des experts de l'industrie qui proposent aux entreprises de fabrication des idées et des plans spécifiques pour mettre en place des programmes de durabilité rentables pour leurs activités. »

L'événement de cette année reflète l'intérêt croissant du public dans l'impact des supply chains de fabrication sur la société et l'environnement. Parmi les sujets abordés figurent les propositions de restriction des PFAS, le travail forcé, la transparence ESG et les stratégies proactives de gestion de la durabilité de la supply chain que les entreprises peuvent mettre en pratique pour conserver une longueur d'avance sur les exigences pressantes et en constante évolution.

Assent Evolve verra l'intervention de plusieurs figures renommées pour prendre la défense de divers sujets de durabilité critiques, notamment :

Erin Brockovich, la célèbre défenseuse des consommateurs dont la vie a fait l'objet d'un film du même nom.

Robert Bilott, avocat spécialiste de l'environnement dont le travail en matière de conformité réglementaire dans le domaine de la chimie a inspiré le film « Dark Waters », sorti en 2019.

Chris Gardner, auteur d'un best-seller international et producteur de film primé avec « À la recherche du bonheur ».

André Kuipers, astronaute et ambassadeur de la Terre.

Des leaders reconnus en conformité et durabilité de différentes industries, y compris des clients d'Assent, interviendront également dans le cadre de l'Assent Evolve 2023. Les panélistes partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques pour créer un programme de durabilité crédible pour les entreprises de fabrication. Les participants recevront des conseils de première main pour élaborer des stratégies concrètes visant à développer et à améliorer leurs compétences de leadership et pourront apprendre de ces leaders qui aspirent à faire la différence en durabilité de la supply chain et conformité réglementaire.

Assent présentera aussi des témoignages de clients ayant brillamment mis en place des programmes de durabilité pour leur supply chain. Parmi les intervenants, citons :

Jonathan Harris, responsable ESG chez Corsair

Eric Peterson, directeur de la conformité environnementale produit chez ConMed

Lavinia Ratigan, directrice des systèmes qualité d'entreprise chez Hologic, Inc.

Anna Herrera, directrice de la conformité produit chez Toshiba International Corporation

Sebastian Müller, directeur de la conformité environnementale produit au sein de KION Group

« Je suis ravi de participer au démarrage de la conférence Assent Evolve 2023, en particulier à un tournant aussi délicat en matière de durabilité », a affirmé Harris, responsable ESG de Corsair. « En qualité de premier client ESG d'Assent, je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de partager notre expérience chez Corsair, et j'espère encourager d'autres dans leurs efforts de fabrication durable. »

Pour en savoir plus sur l'événement et vous inscrire, visitez le site Internet Assent Evolve.

