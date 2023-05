McDonald's du Canada recueille plus de 7,5 millions de dollars lors du Grand McDon(MD) en soutien aux familles d'enfant malade de partout au Canada





La 29e édition du Grand McDonMD a fracassé son record de fonds collectés au profit de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) et d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants du Canada

TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada est fière d'annoncer avoir amassé, dans le cadre de la collecte du Grand McDonMD de cette année, plus de 7,5 millions de dollars au profit de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada et d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants. Les sommes versées iront soutenir les familles d'enfant malade en leur permettant de rester ensemble, à proximité des soins médicaux requis.

« Le succès du Grand McDon de cette année est un témoignage de la générosité et du soutien incroyables de nos clients, nos employés, nos franchisés et leurs équipiers, s'est enthousiasmée Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. C'est un véritable honneur que de contribuer à la mission si importante de l'OMRM et d'organismes locaux de bienfaisance pour enfants, qui font des pieds et des mains dans nos collectivités. »

« Le soutien de McDonald's du Canada et de ses clients le jour du Grand McDon a des rejaillissements importants pour l'OMRM et les familles qui ont un enfant malade, ajoute Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada. En bref, ce financement nous permet de continuer d'offrir des services essentiels et du soutien aux familles dans les collectivités du Canada, dans des périodes qui sont généralement aussi inattendues qu'éprouvantes pour elles. Merci, McDonald's! »

Que ce soit en se procurant leurs boissons et produits alimentaires préférés en restaurant, au service-au-volant, dans l'appli McDonald's et à la McLivraisonMD ou en achetant des articles de la collection McDonald's du Canada x Peace Collective, les Canadiens et Canadiennes ont répondu présent pour soutenir généreusement les familles dans le besoin.

Au pays, une personne sur quatre a déjà séjourné dans un Manoir Ronald McDonaldMD ou connaît quelqu'un qui y a logé. Chaque nuit, jusqu'à 554 familles profitent des services de l'organisation. Les fonds amassés lors du Grand McDon servent à soutenir des familles comme les Alain-Bournival de Rouyn-Noranda, qui ont passé 72 nuits au Manoir Ronald McDonald de Montréal pendant les traitements de leur enfant dans un hôpital avoisinant.

« La solidarité et l'empathie que nous avons ressentie entre les familles au Manoir Ronald McDonald de Montréal ont vraiment fait toute la différence. Chaque famille partage des expériences similaires et nous nous sentions compris et soutenus à chaque étape par les membres du personnel, les nombreux bénévoles et les autres familles, témoigne la famille Alain-Bournival. Nous avons eu la chance de rencontrer des parents extraordinaires qui ont fait preuve d'une grande générosité envers nous. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'OMRM qui a rendu notre séjour aussi chaleureux et qui nous a permis de nous sentir comme à la maison pendant cette période difficile. »

Le Grand McDon est l'un des nombreux moyens employés par McDonald's du Canada pour redonner aux collectivités où elle mène ses activités. Pour en savoir plus sur l'engagement de l'entreprise à nourrir et soutenir les collectivités, allez à mcdonalds.ca.

Partout au pays, on peut continuer de soutenir l'OMRM en tout temps des façons suivantes :

À la demande générale, la vente d'articles de la collection McDonald's du Canada x Peace Collective est prolongée, jusqu'à épuisement des stocks. Ces t-shirts, chandails et autres sont à l'effigie des personnages rétro du Royaume de Ronald McDonald . Une partie des recettes provenant de la vente de chaque article vient en aide à l'OMRM et aux familles d'enfant malade de partout au Canada . Rendez-vous à peace-collective.com.

Toute l'année, les clients peuvent donner à l'OMRM de multiples façons dans les restaurants participants, notamment en faisant un don aux bornes de commande ou dans les boîtes de dons, en arrondissant le total de leur commande ou en achetant des repas Joyeux festin et des Biscuits de l'OMRM.

Pour faire un don en ligne à l'un des programmes de l'OMRM ou organiser une collecte de fonds, rendez-vous à https://www.rmhccanada.ca/fr/donate en tout temps.

Faits

Le Grand McDon est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du Canada . Depuis l'ouverture du premier Manoir Ronald McDonald à Toronto , au Canada , en 1981, les programmes de collecte de fonds de McDonald's, dont fait partie le Grand McDon, ont aidé l'OMRM à soutenir près de 450 000 familles partout au pays.

Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade.

En moyenne, chaque année, l'OMRM vient en aide à plus de 26 000 familles provenant de plus de 3 400 collectivités partout au Canada.

. L'an dernier, McDonald's du Canada s'est donné pour cible de verser plus de 70 millions de dollars à l'OMRM d'ici 2026. Grâce à cette somme, le nombre de chambres disponibles pour les familles sera quasiment doublé au Canada au cours des 10 prochaines années (2022-2032).

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. En moyenne, chaque année, le réseau de programmes de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

