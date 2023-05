FarEye lance Grow, un portail en libre-service permettant aux sociétés logistiques d'accélérer l'acquisition de clientèle et de stimuler la croissance





FarEye présente aujourd'hui Grow, une solution permettant aux entreprises logistiques d'offrir une expérience moderne à leurs clients. Avec une interface intuitive, une intégration fluide, une réservation automatisée et une intégration transparente des paiements, Grow permettra aux entreprises de logistique d'accélérer l'acquisition des clients, d'optimiser la satisfaction client et d'aiguillonner la croissance.

Avec un marché de la livraison de colis qui devrait représenter 200 milliards de dollars d'ici 2026 et des dizaines de millions d'expéditeurs dans le monde, il est évident qu'une opportunité de croissance sans précédent se présente aux entreprises logistiques. Chaque détaillant et entreprise de commerce électronique veut proposer la livraison à domicile, mais continue de peiner à trouver le bon partenaire logistique et reste empêtré dans les modes traditionnels de livraison. Grow permet aux entreprises logistiques de combler cet écart entre la demande et l'offre.

« Nous sommes ravis de lancer Grow, qui deviendra selon nous un outil indispensable pour les entreprises logistiques désireuses d'acquérir de nouveaux détaillants et de garder une longueur d'avance sur la concurrence », déclare Kushal Nahata, CEO de FarEye. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer une plateforme qui libère le potentiel de milliers d'entreprises logistiques, et nous sommes convaincus que Grow transformera la façon dont ces entreprises interagissent avec leurs clients et gèrent leurs opérations quotidiennes. »

FarEye Grow est un outil en libre-service permettant aux commerçants d'obtenir des devis, de créer des commandes, de générer des étiquettes et de gérer les transactions. Il offre également une visibilité sur les expéditions et une gestion intégrée des exceptions, permettant ainsi aux détaillants et aux expéditeurs d'économiser du temps et des efforts, tout en optimisant la satisfaction client. En outre, la génération automatisée des factures et des paiements avec des capacités de portefeuille numérique permettent aux entreprises logistiques de réduire les retards de paiement et d'améliorer les flux de trésorerie. Grow est équipé de plug-ins intégrés avec les principales plateformes de commerce électronique, comme Shopify et BigCommerce, ce qui permet aux expéditeurs de se connecter et de commencer à livrer rapidement.

FarEye Grow fait partie du portefeuille de produits FarEye qui accompagne les entreprises tout au long du parcours de livraison, de la commande jusqu'à la porte. Les produits tels que Ship, Track, Route, Execute, Experience, Analyze et désormais Grow offrent les avantages clés suivants :

Portail personnalisé pour faciliter l'intégration : permet l'auto-intégration et la saisie complète des commandes, l'obtention de devis, la création d'étiquettes, les mises à jour d'état en temps réel et une preuve de livraison sur une plateforme unique.

permet l'auto-intégration et la saisie complète des commandes, l'obtention de devis, la création d'étiquettes, les mises à jour d'état en temps réel et une preuve de livraison sur une plateforme unique. Suivi et visibilité : fournit une visibilité du suivi et une validation de l'adresse en temps réel aux commerçants pour les commandes passées.

fournit une visibilité du suivi et une validation de l'adresse en temps réel aux commerçants pour les commandes passées. Mise à l'échelle avec vos commerçants : suivez la croissance des commerçants, lancez des campagnes basées sur les commandes et les transactions, et formulez des recommandations pour que les commerçants effectuent davantage de transactions pour la croissance des revenus.

suivez la croissance des commerçants, lancez des campagnes basées sur les commandes et les transactions, et formulez des recommandations pour que les commerçants effectuent davantage de transactions pour la croissance des revenus. Transparence des commandes : la réservation de commandes en libre-service directement à partir de la plateforme permet aux sociétés logistiques de suivre les revenus et de réduire les pertes de revenus.

la réservation de commandes en libre-service directement à partir de la plateforme permet aux sociétés logistiques de suivre les revenus et de réduire les pertes de revenus. Gestion de portefeuille numérique : offrez aux clients un crédit d'achat pour leurs besoins d'expédition. Garantissez une visibilité complète sur toutes les transactions, réservez et payez les envois via plusieurs modes de paiement, y compris directement via un portefeuille.

La solution Grow de FarEye est le portail client ultime pour les entreprises logistiques qui cherchent à rationaliser les opérations d'expédition, à élargir leur réseau de clients et à atteindre une croissance durable dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le portail et ce qu'il apportera à votre entreprise, visitez le site de FarEye dès aujourd'hui.

À propos de FarEye

La plateforme de gestion des livraisons de FarEye transforme celles-ci en un avantage concurrentiel. Les entreprises de vente au détail, de commerce électronique et de logistique externalisée utilisent la combinaison unique de FarEye, entre orchestration, visibilité en temps réel et expériences client de marque, pour simplifier la logistique complexe du dernier kilomètre. La plateforme FarEye permet aux entreprises d'accroître la fidélité et la satisfaction des consommateurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. FarEye compte plus de 150 clients dans 30 pays et cinq bureaux dans le monde. FarEye, le premier choix pour le dernier kilomètre.

11 mai 2023 à 16:35

