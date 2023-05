Initiative « D'est en Est » : La société civile se mobilise pour accélérer le développement de l'Est de Montréal





Les entreprises, les organisations et les citoyens sont invités à présenter des projets et des engagements pour revitaliser le territoire de l'Est

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Entourés de leaders de l'Est de Montréal et de décideurs publics, les membres du Comité directeur de l'initiative « D'est en Est », un important effort de mobilisation de la société civile, ont officiellement lancé leur mouvement ce jeudi 11 mai à la TOHU Cité des Arts du Cirque.

L'initiative D'est en Est a comme objectif de mobiliser les acteurs de la société civile à réaliser des projets et à poser des gestes concrets pour accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal. Il s'agit d'un véritable appel à l'action à l'endroit des entreprises, des organisations et des citoyens de l'Est pour que ceux-ci contribuent activement à accélérer le développement de l'Est de la métropole.

Cette initiative est soutenue par une diversité d'acteurs de la société civile, comme l'Alliance pour l'Est de Montréal, ALPA, Centraide du Grand Montréal, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, le Comité de développement de l'Est de Montréal (CDEM), la Fondation du Grand Montréal, Montréal International, PME MTL Centre-Est et PME MTL Est-de-l'Île. Le CN est un partenaire majeur de l'initiative D'est en Est. L'initiative bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Canada, via l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Un pacte pour l'Est de Montréal

Afin de mobiliser les acteurs de la société civile, les membres du Comité directeur de l'initiative D'est en Est ont dévoilé un important texte d'engagement. En effet, le « Pacte pour l'Est » fait état des enjeux de l'Est ainsi que de son immense potentiel de revitalisation et de développement. Le Pacte pour l'Est précise la nature de l'appel à l'action lancé à la communauté de l'Est ainsi qu'au grand public, qui sont invités à s'engager en le signant.

« Nous invitons les organisations, les entreprises et les citoyens qui vivent, travaillent, opèrent ou souhaitent contribuer au territoire, à s'engager à réaliser des projets et des engagements qui permettront de contribuer à la revitalisation de l'Est. Ensemble, nous ferons de l'Est une zone innovante et prospère faisant partie intégrante du rayonnement de l'Île de Montréal » a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Les membres de la société civile qui souhaitent signer le Pacte pour l'Est peuvent le faire en visitant le site web de l'initiative D'est en Est au www.destenest.ca. Pour ce faire, ils doivent préciser la nature de leur engagement via un court formulaire.

Vers un sommet de l'Est dès novembre 2023

Les signataires du Pacte pour l'Est s'engagent à présenter une action qui respecte les principes de concertation, d'acceptabilité sociale et de respect des communautés, et qui sera dévoilée lors du Sommet de l'Est qui aura lieu le 13 novembre 2023. En apposant leur signature, ils s'engagent également à réaliser l'action qu'ils présentent dans les trois prochaines années.

« Profitant d'une mobilisation déjà bien établie, D'est en Est représente une occasion d'accélérer la réalisation de projets structurants et la mise en oeuvre d'initiatives favorisant l'essor entrepreneurial axé sur le développement responsable et durable de l'Est de Montréal. Les actifs stratégiques de notre territoire offrent un potentiel unique pour créer un milieu de vie misant sur l'économie sociale, l'habitation, la santé, la cuture et la formation. Nous croyons que cette mobilisation de la société civile favorisa le passage vers une économie circulaire et nous permettra de faire un pas de plus vers la transition écologique de Montréal » a stipulé Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

« Nous nous réjouissons de voir cette mobilisation de la société civile prendre forme dans l'Est de Montréal. Enfin, ce territoire stratégique fera l'objet d'un réel effort collectif qui bénéficiera à l'ensemble des communautés qui y sont présentes. L'Est a le potentiel de devenir un laboratoire vivant de la transition socio-écologique, et un milieu de vie durable et abordable pour tous » a dit Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

« C'est vraiment motivant de voir la volonté des communautés de l'Est de Montréal de redynamiser le territoire. Le potentiel de développement social, économique et environnemental y est immense. Ensemble, nous avons l'opportunité de léguer des quartiers revalorisés et organisés harmonieusement aux générations futures » a ajouté Ron Rayside, architecte et membre de l'Alliance pour l'Est de Montréal.

Citations des élus

« L'Est de Montréal, qui représente 10% de la population de la province, a un immense potentiel de contribuer au développement socioéconomique de Montréal et du Québec. Les gouvernements ainsi que les principaux acteurs socio-économiques sont des gens motivés avec de grandes aspirations pour l'Est. L'enthousiasme pour cette initiative est un gage de réussite et j'ai vraiment hâte qu'on réalise les projets structurants, verts et inclusifs que les citoyens et citoyennes de l'Est méritent » a déclaré Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (attitrée au Logement).

« On veut développer le plein potentiel de l'Est de Montréal, j'en fais une priorité pour mon mandat. On a de grandes ambitions pour le territoire et de grands chantiers à réaliser, tant en transports collectifs, qu'en habitation et en développement économique. Le Pacte que nous signons aujourd'hui réaffirme justement tout l'engagement que notre gouvernement a envers l'Est », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le territoire de l'Est de Montréal a un immense potentiel. Notre vision de l'Est intègre à la fois des priorités écologique et économique, qui invitent à un développement qui favorisera la mobilité durable et consolidera les milieux naturels. Nous saluons la mobilisation des partenaires et le travail de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Nous sommes ravis de lui avoir accordé 300 000 $ pour la mise en oeuvre de plusieurs actions structurantes, dont l'Initiative D'est en Est », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal et mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

À propos de l'initiative D'est en Est

L'initiative D'est en Est a comme objectif de mobiliser les acteurs de la société civile à réaliser des projets et à poser des gestes concrets qui vont accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal. Cette initiative est dirigée par un Comité directeur dont les membres sont issus de la société civile. Le Comité directeur est composé de :

Annie Bourgoin , directrice générale, PME MTL Est-de-l'Île

, directrice générale, PME MTL Est-de-l'Île Jean-Denis Charest , président-directeur général, Chambre de commerce de l'Est de Montréal

, président-directeur général, commerce de l'Est de Montréal Marie-Laure Konan , directrice générale, ALPA Accueil Liaison pour Arrivants

, directrice générale, ALPA Accueil Liaison pour Arrivants Alexandre Lagarde , vice-président, Investissements étrangers, Montréal International

, vice-président, Investissements étrangers, Montréal International Jean-François Lalonde, directeur général, PME MTL Centre-Est

Karel Mayrand , président-directeur général, Fondation du Grand Montréal

, président-directeur général, Fondation du Grand Montréal Claude Pinard , président et directeur général, Centraide du Grand Montréal

, président et directeur général, Centraide du Grand Montréal Ron Rayside , membre de l'Alliance pour l'Est de Montréal

, membre de l'Alliance pour l'Est de Montréal Dimitri Tsingakis, membre du Comité de développement de l'Est de Montréal

Site web : www.destenest.ca

11 mai 2023 à 15:59

