La Vitrine de la transparence du CIPVP met en vedette des projets de gouvernement ouvert





TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - Des institutions publiques ontariennes ont relevé le défi qui leur avait été lancé de partager leurs projets les plus marquants afin de jeter un éclairage sur les avantages de la transparence du gouvernement et des données ouvertes.

Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) a dévoilé aujourd'hui la Vitrine de la transparence - une galerie 3D en ligne mettant en vedette un éventail de projets mis en oeuvre par des institutions municipales et provinciales de l'Ontario. Ces projets illustrent l'incidence positive de la transparence du gouvernement et les avantages que peuvent avoir les données ouvertes pour la population ontarienne.

Voici quelques exemples de ces projets :

Ontario511, qui aide les voyageurs à parvenir à leur destination en toute sécurité (ministère des Transports de l' Ontario )

) L'initiative de données ouvertes sur les services policiers ( Open Data in Policing ), qui fournit des données sur les demandes de services policiers et les crimes afin d'améliorer la sécurité publique (Service de police de la région de Waterloo)

), qui fournit des données sur les demandes de services policiers et les crimes afin d'améliorer la sécurité publique (Service de police de la région de Waterloo) « Élever le village » ( Raising the Village ), un projet de données ouvertes visant à améliorer la vie des enfants et des familles (ville de Toronto )

), un projet de données ouvertes visant à améliorer la vie des enfants et des familles (ville de ) Le Guide de consommation du poisson de l' Ontario , un outil interactif qui permet de savoir si les poissons que l'on pêche peuvent être consommés sans danger (ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l' Ontario )

Les visiteurs peuvent parcourir la vitrine interactive et ses descriptions, vidéos et graphiques avec leur ordinateur ou téléphone.

« La transparence du gouvernement est essentielle à la démocratie et au bon fonctionnement de la société; elle favorise l'engagement civique, suscite la confiance et contribue à lutter contre la désinformation », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Dans notre Vitrine de la transparence, nous mettons en vedette des exemples éloquents d'initiatives de gouvernement ouvert, pour rappeler à tous les avantages de la transparence et des données ouvertes et inciter les institutions publiques à rendre plus de renseignements accessibles au public de façon proactive. »

Les projets figurant dans la vitrine ont été soumis en réponse au défi que le CIPVP a lancé aux institutions publiques le 28 septembre 2022, Journée internationale du droit à l'information. Le Défi de la transparence compte parmi plusieurs initiatives du CIPVP visant à faire valoir les droits de la population ontarienne en matière d'accès à l'information et à rehausser la transparence des institutions publiques. Les organismes de réglementation modernes et efficaces doivent utiliser des outils novateurs tels que celui-ci pour encourager l'adoption des comportements positifs qu'ils souhaitent observer.

La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne compte parmi les quatre priorités stratégiques du CIPVP. Elle a pour objectif de défendre les droits des Ontariennes et des Ontariens en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information en collaborant avec les institutions publiques pour établir des principes fondamentaux et des cadres de gouvernance exhaustifs en vue du déploiement responsable de technologies numériques.

Pour en savoir plus :

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

11 mai 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :