Le dernier rapport sur l'indice d'efficacité de la paie suggère que les entreprises recherchent une flexibilité financière pour soutenir leur personnel alors que les budgets des ménages sont réduits ; mais les équipes chargées de la paie subissent une forte pression





Le quatrième rapport annuel Global Payroll Efficiency Index (PEI) de CloudPay révèle une baisse des taux de première approbation, due à des pics de paiements hors cycle pour le personnel, alors que l'augmentation du coût de la vie pèse sur le budget des ménages

de CloudPay révèle une baisse des taux de première approbation, due à des pics de paiements hors cycle pour le personnel, alors que l'augmentation du coût de la vie pèse sur le budget des ménages Les performances globales de paie sont restées positives l'année dernière, avec une baisse des erreurs de saisie des données et des problèmes liés aux bulletins de paie, les entreprises cherchant à améliorer l'expérience des salariés en matière de paie

La technologie et l'intégration avec les systèmes de gestion du capital humain améliorent l'efficacité de la paie, et une approche commune de la paie au paiement réduit les erreurs et les problèmes

ANDOVER, Angleterre, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'instabilité économique mondiale et l'augmentation du coût de la vie ont conduit les entreprises à effectuer des paiements supplémentaires aux salariés tout au long du mois, avec des taux de première approbation (FTA) pour les équipes de paie en baisse l'année dernière, mais les équipes de paie ressentent une certaine pression pour améliorer le processus de la paie au paiement. C'est ce que révèle un nouveau rapport publié aujourd'hui par CloudPay, société internationale spécialisée dans la rémunération des salariés.

Le rapport PEI compare les indicateurs clés de performance du traitement de la paie dans plus de 130 pays, en analysant les FTA en relation avec les problèmes de saisie des données, la longueur du calendrier de paie, les séries de suppléments et les problèmes sur 1 000 bulletins de paie. Le rapport PEI, publié pour la quatrième année consécutive, fait état d'une baisse de 0,87 % des FTA au niveau mondial, la région EMOA enregistrant la baisse la plus importante (2 %), en grande partie en raison de l'instabilité économique observée dans la région.

Selon CloudPay, cette baisse des taux de première approbation indique que les équipes de paie effectuent des paiements supplémentaires hors cycle, les entreprises cherchant de plus en plus à soutenir leur personnel pendant la crise du coût de la vie. Ceci est également démontré par une autre étude de CloudPay qui a révélé que l'utilisation des services de paiement à la demande a augmenté l'année dernière, les montants des retraits ayant doublé, les utilisateurs continuant à utiliser ces solutions comme des guichets automatiques numériques.

La technologie et l'intégration au service de l'amélioration des performances

Malgré la baisse des FTA, l'étude PEI révèle que les performances en matière de paie se sont globalement améliorées au niveau mondial, en grande partie grâce à l'innovation technologique et à une meilleure intégration avec les systèmes de gestion du capital humain (HCM). Cette intégration permet d'adopter une approche commune tout au long du processus de paie, ce qui se traduit par une plus grande efficacité, de la paie au paiement.

Une réduction de 3,6 % des erreurs de saisie des données de paie a été constatée dans le monde entier, la région Amériques étant en tête des améliorations avec une réduction de 10,2 % des problèmes constatés l'année dernière. Le nombre d'erreurs pour 1 000 bulletins de paie est également tombé à une moyenne mondiale de 8,64, le taux le plus bas jamais enregistré par le rapport PEI. Ces améliorations sont sans aucun doute le résultat direct de l'évolution des logiciels et des technologies dans le secteur de la paie, comme en témoigne le fait que les équipes de la trésorerie ont indiqué que les paiements avaient été effectués à temps dans 99,02 % des cas.

John Pearce, vice-président des opérations de paie chez CloudPay, a commenté l'étude : « L'image positive globale que nous observons dans les performances de paie est le reflet d'un désir accru et, en effet, d'une capacité à innover dans le processus de paie grâce à de meilleures intégrations technologiques et à une approche plus unifiée sur une base globale et locale. Les équipes chargées de la paie au niveau mondial ont pour priorité absolue de proposer une expérience de paie moderne qui s'appuie sur la technologie, qui soit simplifiée pour l'utilisateur final et qui soit flexible.

Bien que le dernier rapport PEI indique une baisse des FTA, qui sont généralement considérés comme des indicateurs clés de performance pour l'efficacité de la paie, il est plus probable que cela soit dû au fait que les entreprises apportent un soutien financier supplémentaire à leurs employés alors que l'augmentation du coût de la vie a un impact sur les budgets des ménages. Nous pensons que l'adoption de nouvelles technologies permettra d'améliorer davantage l'efficacité de la paie et, plus important encore, de renforcer l'expérience des employés à l'échelle mondiale. »

Contact pour les médias

Vickie Collinge

[email protected]

+44(0)1582 790 705

11 mai 2023 à 15:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :