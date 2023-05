Lancement mondial du nouveau courtier Headway au deuxième trimestre 2023





LONDRES, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Headway fait son entrée sur le marché mondial au deuxième trimestre 2023. Headway est un courtier international fondé par une équipe professionnelle forte de plus de 13 ans d'expérience. Le courtier conçoit un produit financier global autour de la gestion de l'argent, pour de vraies personnes.

Yulia Ivanova, PDG Headway, a déclaré : « J'ai participé à des projets de premier plan et je me suis engagée auprès de nombreux clients. Nous sommes maintenant prêts à lancer un courtier qui écoute les traders avant tout. »

Le trading devient local et transparent

L'offre Headway comprend des options uniques pour les débutants et les professionnels. Un client peut commencer avec un dépôt minimum de 1 $ sur un compte Cent, Standard ou Pro.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Headway :

240 instruments de trading : devises, cryptomonnaies, actions, indices les plus populaires au monde, indices FX, métaux et énergies.

100 actions et plus de 20 indices d'Asie du Sud-Est.

Comptes islamiques (sans swap).

Dépôts et retraits par cartes, paiements électroniques et banques locales.

Effet de levier illimité.

Portefeuilles pour la gestion de l'argent.

Headway accueille les nouveaux clients du monde entier avec un bonus de 111 $ sans dépôt. Pour en savoir plus, consultez le site Web du courtier.

Les opérations de solde sont plus sûres et plus pratiques. Headway gère les dépôts et les retraits en devises locales avec des portefeuilles. Un portefeuille fonctionne comme un tampon entre le dépôt des traders et le compte de trading. Il protège l'argent contre l'exposition au marché.

Après son lancement, Headway mettra au point des solutions originales pour trader et investir sur les marchés mondiaux.

Headway se conforme aux meilleures pratiques

Le trading est proposé sur les plateformes MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Les utilisateurs peuvent accéder à MT5 et MT4 depuis leur espace personnel.

Les débutants peuvent commencer sur des comptes de démonstration ou un compte Cent réel avec des microlots (0,01 lot). Les professionnels apprécieront le calendrier économique intégré à l'espace personnel.

Headway propose un cours exclusif sur le Forex pour les débutants. Le cours est gratuit et comprend cinq leçons et des quiz. La série d'études a été élaborée par Nour Hammoury, trader et investisseur de renommée mondiale et auteur invité pour le Wall Street Journal, le Nasdaq et Marketwatch.

Autres services disponibles dès maintenant

Le programme de partenariat multiniveau fonctionne dès le premier jour. Headway propose à ses partenaires multinationaux les commissions les plus élevées du marché, pouvant aller jusqu'à 42 %. Pour en savoir plus, consultez le site Web du courtier.

Le service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de la messagerie instantanée et à l'adresse [email protected] .

Pour en savoir plus sur Headway, rendez-vous sur www.hw.site .

