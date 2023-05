INVITATION AUX MÉDIAS ? Saviez-vous que 30 % des examens et des traitements sont inutiles?





Excès de tests et de traitements en santé : vérités et conséquences

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Choisir avec soin Québec et le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) convient les représentantes et représentants des médias à une discussion sur la surutilisation des ressources - surdiagnostic et surtraitement - intitulée Excès de tests et de traitements en santé : vérités et conséquences - Le journalisme et la communication scientifique font partie de la solution!. Nos expertes et experts invités, du Québec et de l'international, apporteront un éclairage sur la question, données probantes à l'appui.

Organisée à l'intention des journalistes et des communicatrices et communicateurs, cette activité sera aussi l'occasion de présenter des outils pratiques en vue d'offrir une information juste, complète et nuancée.

DATE : Jeudi 25 mai 2023 HEURE : 13 h 30 à 16 h LIEU : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle ? Station de métro Place-d'Armes





CLIQUER ICI POUR LES DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ ET POUR S'INSCRIRE

N.B. : Le formulaire d'inscription rempli est attendu au plus tard le mercredi 17 mai 2023, à 16 h.

