Avis - Une modification ou une mauvaise utilisation des piles au lithium-ion dans les appareils de mobilité électrique peut être extrêmement dangereuse





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ -

Résumé

Produit : Piles au lithium-ion utilisées dans les appareils de mobilité électrique, comme les trottinettes et les vélos électriques

Problème : Une modification ou une mauvaise utilisation des piles au lithium-ion dans les appareils de mobilité électrique, comme les trottinettes et les vélos électriques, peut provoquer des incendies ou des explosions et entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Ce qu'il faut faire : Utilisez toujours la pile au lithium-ion fournie avec votre trottinette ou vélo électrique. Santé Canada et Transports Canada recommandent que l'appareil de mobilité électrique et sa pile soient conformes à la norme ANSI/CAN/UL 2272 (Systèmes électriques pour les appareils de mobilité personnelle) et à la norme ANSI/CAN/UL 2849 (Systèmes électriques pour vélos électriques). Remplacez les piles par des pièces d'origine provenant du fabricant ou du fournisseur où le produit a été acheté. Ne modifiez jamais les piles et n'essayez pas d'en fabriquer vous-même. Cela comprend :

la fabrication de piles au lithium-ion et l'utilisation de ces piles faites maison dans les vélos ou les trottinettes électriques;

l'ajout de piles externes pour augmenter la tension ou la capacité.

Problème

Une augmentation des incendies liés aux piles d'appareils de mobilité électrique a été signalée en Amérique du Nord au cours des dernières années.

Aux États-Unis, entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2022, la Consumer Products Safety Commission (CPSC) a reçu des rapports provenant de 39 États différents d'au moins 208 incendies ou incidents de surchauffe liés à la mobilité électrique. Ces incidents ont entraîné au moins 19 décès mettant en cause des trottinettes et des vélos électriques, ainsi que des planches gyroscopiques.

Santé Canada met les personnes au Canada en garde contre la modification ou la mauvaise utilisation des piles au lithium-ion dans les appareils de mobilité électrique. Les piles au lithium-ion se trouvent dans des appareils de mobilité électrique, comme les vélos et les trottinettes électriques, ainsi que dans une variété de produits, comme les outils électriques, les jouets, les appareils électroniques personnels, les produits de vapotage et les chargeurs portatifs. Les piles au lithium-ion sont plus facilement endommagées que les autres types de piles et peuvent devenir dangereuses dans certaines conditions, car elles sont plus instables que les autres types de piles.

Les piles au lithium-ion que l'on trouve dans les appareils de mobilité électrique sont plus grandes et plus puissantes que celles des produits plus petits, et les incidents liés à ces piles peuvent être plus graves et entraîner un « emballement thermique ». L'emballement thermique peut se produire lorsqu'une chaleur excessive s'accumule à l'intérieur de la pile en raison d'un dommage, d'une défaillance ou d'une mauvaise utilisation. Cette chaleur excessive, combinée au contenu hautement inflammable de la pile au lithium-ion, peut entraîner des explosions ou des incendies extrêmement difficiles à éteindre.

Il est important de recharger et d'entreposer vos piles au lithium-ion en toute sécurité (en suivant les conseils plus bas) et de les remplacer uniquement par des pièces provenant du fabricant d'origine. Si vous n'arrivez pas à joindre le fabricant d'origine, communiquez avec le détaillant du produit. Les piles achetées séparément ou auprès d'une source inconnue peuvent présenter un risque, car elles ne respectent pas nécessairement les normes de sécurité appropriées et peuvent ne pas être compatibles avec votre vélo ou trottinette électrique. Il est également important de ne jamais modifier ou altérer une pile au lithium-ion, ni de tenter d'en fabriquer. Cela pourrait endommager la pile, ce qui pourrait provoquer des courts-circuits, une surchauffe, des incendies ou des explosions et entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Ce que vous devriez faire

Si vous possédez un appareil de mobilité électrique, n'essayez jamais de modifier ou d'altérer des piles au lithium-ion, ni d'en fabriquer.

Utilisez toujours les piles au lithium-ion d'origine qui ont été fournies avec votre vélo ou trottinette électrique.

Remplacez les piles uniquement par des pièces d'origine provenant du fabricant.

Vérifiez que votre appareil de mobilité électrique est conforme aux normes suivantes :

ANSI/CAN/UL 2272 - Systèmes électriques pour les appareils de mobilité personnelle;



ANSI/CAN/UL 2849 - Systèmes électriques pour vélos électriques.

Arrêtez de recharger les piles au lithium-ion une fois qu'elles sont complètement rechargées.

Rechargez et entreposez les piles au lithium-ion loin des objets et des surfaces pouvant prendre feu, comme les oreillers, les lits et les canapés.

Communiquez avec votre municipalité pour savoir comment éliminer les piles au lithium-ion en toute sécurité. Les piles sont considérées comme des déchets dangereux et ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Si un incident survient avec une pile au lithium-ion après-vente que vous utilisez, signalez-le à Santé Canada.

Si le propriétaire d'un appareil de mobilité électrique estime que son véhicule pourrait avoir un défaut de sécurité, il est fortement encouragé à le signaler à la ligne directe pour les plaintes de défauts et les rappels de Transports Canada, en composant le 1-800-333-0510, ou à soumettre un formulaire en ligne à l'adresse suivante : www.tc.gc.ca/rappels.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada est résolu à protéger les personnes au Canada contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère examine actuellement les risques associés aux piles au lithium-ion.

Santé Canada collabore avec Transports Canada sur cette question. Transports Canada réglemente certains appareils de mobilité électrique, tandis que Santé Canada réglemente certaines piles au lithium-ion, selon les produits dans lesquels elles sont utilisées.

Santé Canada surveille régulièrement les produits de consommation sur le marché canadien et continuera d'enquêter sur les incidents liés aux piles au lithium-ion après-vente afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Le Ministère prendra également des mesures d'application de la loi s'il a des raisons de croire qu'un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine.

11 mai 2023 à 15:00

